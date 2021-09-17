《梅艷芳》電影重現經典！歌壇傳奇40歲披白紗　遺憾「沒有自己的婚禮」

「我穿婚紗好看嗎？但是，錯過了時間，好可惜，我也曾經有數次穿婚紗的機會，但是自己錯過了，每一個女性的夢想，都是擁有自己的婚紗，有一個自己的婚禮，我相信自己已經沒機會了……」

曾在舞台上風華絕代、造型百變的80年代香港傳奇歌手梅艷芳，終其一生的願望，就是想結婚嫁人，有個屬於自己的家庭，可惜年僅40歲香消玉殞，徒留一絲感傷。

家境困苦的梅艷芳，從4歲多就跟姊姊梅愛芳組團唱歌，到各大場所表演賺錢，看慣了大場面，她唱歌毫不膽怯，低沉嗓音獨特出眾，19歲歌唱比賽即獲得冠軍，出道後斬獲無數歌壇獎座，個性很MAN的她，說自己個性像一個男孩，常跟娛樂圈裡的大哥曾志偉、成龍玩在一塊。

在舞台上打扮時髦、前衛，她卻有顆待嫁女兒心，曾說「外在和內心是兩回事，我喜歡時髦服裝，但內心很傳統，愛情裡希望能找個人一生一世。」生命中與許多男性有過交集，包括富公子鄒世龍、日本男星近藤真彥、演員林國斌、趙文卓，年少輕狂時因對方花心分手，走紅後又因名氣過盛，讓男人承受不了壓力離開，總因感情被傷透心。

她開玩笑說，外界把她描寫得花錢如流水、又傳她花心，每月換一個男友，好男人不敢靠近，有戀情也不成功，對愛情沒有太大信心，寧願抱著愛貓說話，寵物還會「喵」的一聲回應，彷彿能理解她的悲歡。

最後一段和趙文卓的戀情，是她內心最大遺憾，兩人年齡差9歲、名氣卻相差極大，趙被批評靠女人上位，無法承受惡評，僅相戀1年就分手了。梅艷芳曾說雙方有誤會沒解開，如果能早點澄清，說不定自己就是趙太太了。

這個誤會的真相始終成謎，梅艷芳的葬禮上，趙文卓到靈堂致意，並送了一個花籃寫道「此生摯愛，一路好走」，向昔日戀人告別，數年後受訪仍哽咽表示，非常珍惜這份戀情，我會永遠把它埋在心底的最深處，「我既然愛這個女人，我就會對她、對我們之間所有的祕密負責」。

梅艷芳曾出面力挺六四民主運動，在SARS期間奔走宣傳衛教，為劉嘉玲裸照風波發聲支持女性，小時候被欺負過，讓她更體諒弱勢族群，被封為歌壇「俠女」。趙文卓形容梅艷芳是「菩薩」，對朋友、對粉絲付出一切，受到傷害也無所謂，自己受委屈可以，朋友被欺負不能忍受，這對他後半輩子做人都有很大的幫助，每回遇到人生難題或瓶頸時，都會思考若梅艷芳在世會怎麼處理。她的離去，在他心裡留下不可磨滅的影響力。

愛情上無法如願，梅艷芳在舞台上傾盡所有，影視歌三棲都有斬獲，曾以電影《胭脂扣》獲得金馬獎最佳女主角；而回到表演舞台上，穿著華服勁歌熱舞，更是歌迷們難以忘懷的景象。

她形容，站在舞台上像回到家，是最熟悉的地方，人生能精彩地活過一次便足夠。離世那年，梅艷芳為了向歌迷告別，在香港紅磡體育館連開8場演唱會，披著白色婚紗，向粉絲訴說一生中的遺憾，沒有走入家庭，將自己嫁給了音樂、歌迷，勸女人抓緊手中的愛情，「夕陽無限好，只是近黃昏，我們應該更要珍惜，否則瞬間消失。」

在 Instagram 查看這則貼文 shambhala_sky（@shambhala_sky）分享的貼文

梅艷芳辭世最後遺言，是「別哭，別叫我名字」。

然而，念念不忘，必有迴響。在她離開人世的18年後，由生前圈內友人為她拍攝的傳記電影《梅艷芳》即將上映，重現她小時候踏入演藝圈、不畏病魔折磨，走到人生最後一刻的故事，電影預告甫出爐，很多人都看哭了，這個傳奇巨星的名字，從未消失在歌迷的心裡。

模特兒出身的女主角王丹妮，沒有拍戲經驗，外型和梅艷芳並沒有極大相似度，製片人江志強說，他希望找的人不是模仿梅艷芳，而是詮釋梅艷芳的精神，當王丹妮穿上戲服唱歌時，曾和梅艷芳合作的服裝師、化妝師都哭了，直說就是她了。

電影預告裡，重現了梅艷芳最後一首歌《夕陽之歌》，抱著無人知曉的殘弱病體，拖者長長的婚紗裙襬，走向舞台階梯的彼段，大手一揮，和全場歌迷說「拜拜」，這是她最後一次公開亮相，留給歌迷最美麗的倩影。有人感慨她走得太早，也有人嘆息「對有些人來說，在最漂亮的時候離開，或許是最好的」。