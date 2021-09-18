龍劭華靈堂開放追思！曾莞婷感恩「他把我當女兒疼」　李國毅遺憾爬山沒約成

藝人龍劭華14日在高雄八五大樓猝逝，享壽68歲。他的追思靈堂17日起，在龍巖會館A館的301個人室供親友弔唁，今（18日）至20日開放一樓影迷追思區，時間為早上10點至下午4點。曾莞婷中午前來給前輩上香，受訪時情緒潰堤，流淚感謝龍劭華生前非常照顧她，「因為我爸爸走得早，所以他很疼我」。曾飾演過龍劭華兒子的李國毅，受訪表示龍哥多次邀約爬山，但一直沒有成行，他對此感到可惜。

龍劭華供粉絲追思的靈堂今早開放，公開的帥照旁更寫下「戲如人生」，讓人不勝唏噓。賈靜雯一早著全黑服裝現身，她雙手合十站在龍劭華照片前，跟前輩說說話，隨後不接受訪問迅速離場。

曾莞婷說龍劭華是個愛漂亮的人，「我希望他也可以漂漂亮亮的離開，剛剛看到他的照片，還是覺得非常的帥氣，希望他一路好走」。

曾莞婷透露跟龍劭華都是在宣傳活動上碰面居多，每次互動都沒有距離感，就很像父女一樣，「因為我爸爸離開的早，所以他也很疼我，就像是自己的長輩離開了，我原本下禮拜要跟角頭的人一起送他，但我下禮拜也有工作行程，我怕擔誤到劇組跟其他演員，所以我今天先來上香致意，希望他一路好走，希望他的家人可以堅強，平安健康」。

李國毅跟龍劭華合作超過10年，2人曾演過一對父子，「我很慶幸活在有龍哥的年代，我受到他很多的照顧與指導，我記得不管我在哪一部戲，就算龍哥不在，他都會交代劇組要好好照顧我，我一直感念在心，我會學習他的敬業與照顧晚輩的心，他永遠都在我心中」。 李國毅回憶2010年自己還是菜鳥時，跟龍哥對戲只要一不注意，那場戲就會變成他的魅力秀，「我一直在他旁邊學習，他有天跟我說現在可以了，就放膽自由的去演吧！我相信你，我得到了龍哥的認可後，也覺得得到了成長的成績單」。 李國毅表示龍劭華多次邀約爬山，但礙於時間遲遲無法成行，他說：「我覺得很可惜，所以我現在學到珍惜當下，有想念的人就不要藏心裡，現在就趕緊撥一通電話給對方吧。」

陳珮騏眼眶泛淚，哽咽透露最後一次跟龍劭華聯繫，是她生日的時候，龍哥有傳訊息給她祝賀，上次到外縣市拍戲時，對方也有探班，彼此也有在圈內好友的店裡吃飯。

問起陳珮騏印象中的龍劭華，她想把龍劭華的好放心裡，僅稱讚前輩是脾氣好、很照顧晚輩的人，她很謝謝他生前的照顧。

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