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狂喝水甩肉15kg！男星發狠晚餐不碰澱粉　激瘦成「腹肌猛男」

林佑星▲林佑星減肥前後體重差了15公斤。（圖／湧承多媒體提供）
文 : NOWnews羅凌筠

八點檔男星林佑星演技備受肯定，受到不少觀眾歡迎，敬業的他短時間內為戲劇《天之驕女》增胖15公斤，體重直逼88公斤，直至2個月前發現肚子過大，在家穿襪子吃力，在外蹲下身綁鞋帶還綁不到，深覺身體已無法負荷決意減肥，林佑星笑說：「生平第一次被襪子羞辱。」經過60天努力，祭出不碰澱粉、晚餐喝水的狠招，他成功鏟肉15公斤，展現成熟男人魅力。

▲林佑星小露身材，能見到若隱若現的腹肌。（圖／湧承多媒體提供）

近年給人肉肉形象的林佑星視白飯如命，為減肥計畫吃了不少苦頭，對飲食相當克制，他表示以前嫌處理廚餘麻煩，太習慣「清菜尾」，自決定改變體態起他祭出奇招，不僅嚴格控管飲食不碰飯、麵，在吃飯時間竟躲在廚房，等老婆小孩吃飽後才肯出來，他直言：「這對我來說是很痛苦的一件事。」甚至在晚餐時刻，只喝白開水或減糖飲料撐過一頓飯，可說是吃了秤砣鐵了心，勢必要瘦回來。

▲林佑星甩肉15公斤，展現成熟男人魅力。（圖／湧承多媒體提供）

正式減重前，林佑星光是走路就氣喘吁吁，這回除了忌口之外，運動量大幅提升3倍，無論有無工作，他要求自己每天運動至少2小時，林佑星透露：「伏地挺身和握力棒是基本搭配。」一天沒做訓練就感到渾身不自在，若幸運遇到好天氣，上班索性從新店騎腳踏車到內湖，藉此增加排汗量促進新陳代謝。成功鏟肉後的林佑星，多了一份「歐爸」時尚感，小露身材能看見若隱若現腹肌線條，兒女見識到不同的爸爸，紛紛盛讚好帥，他害羞透露：「老婆很滿意，她說這才是當初認識的我。」

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Tags : 15公斤八點檔喝水增胖天之驕女晚餐林佑星澱粉甩肉男星瘦身襪子鏟肉