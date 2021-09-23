狂喝水甩肉15kg！男星發狠晚餐不碰澱粉　激瘦成「腹肌猛男」

八點檔男星林佑星演技備受肯定，受到不少觀眾歡迎，敬業的他短時間內為戲劇《天之驕女》增胖15公斤，體重直逼88公斤，直至2個月前發現肚子過大，在家穿襪子吃力，在外蹲下身綁鞋帶還綁不到，深覺身體已無法負荷決意減肥，林佑星笑說：「生平第一次被襪子羞辱。」經過60天努力，祭出不碰澱粉、晚餐喝水的狠招，他成功鏟肉15公斤，展現成熟男人魅力。

近年給人肉肉形象的林佑星視白飯如命，為減肥計畫吃了不少苦頭，對飲食相當克制，他表示以前嫌處理廚餘麻煩，太習慣「清菜尾」，自決定改變體態起他祭出奇招，不僅嚴格控管飲食不碰飯、麵，在吃飯時間竟躲在廚房，等老婆小孩吃飽後才肯出來，他直言：「這對我來說是很痛苦的一件事。」甚至在晚餐時刻，只喝白開水或減糖飲料撐過一頓飯，可說是吃了秤砣鐵了心，勢必要瘦回來。

正式減重前，林佑星光是走路就氣喘吁吁，這回除了忌口之外，運動量大幅提升3倍，無論有無工作，他要求自己每天運動至少2小時，林佑星透露：「伏地挺身和握力棒是基本搭配。」一天沒做訓練就感到渾身不自在，若幸運遇到好天氣，上班索性從新店騎腳踏車到內湖，藉此增加排汗量促進新陳代謝。成功鏟肉後的林佑星，多了一份「歐爸」時尚感，小露身材能看見若隱若現腹肌線條，兒女見識到不同的爸爸，紛紛盛讚好帥，他害羞透露：「老婆很滿意，她說這才是當初認識的我。」

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