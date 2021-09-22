56歲美魔女！方文琳恢單15年　同框校花級女兒像3姊妹

方文琳和于冠華離婚15年，獨力扶養2個正妹女兒，母女同框像是三姐妹。談到自己單身15年的時間，方文琳沒有感傷，大齡女子的人生觀全都化成一抹笑，一點都不覺得自己已經單身15年，日子就是不去想它，把小孩照顧好，做自己有興趣的演藝工作。方文琳說夫妻之間的生活是一門一輩子的功課，去學習適應怎麼跟另一個人相處，現在心裡的目標就是孩子，很單純，就不必再去顧及另一半的感受，日子開心快樂就過去了。

方文琳是演藝圈數一數二的美魔女，她透露疫情期間運動量更大，她才知道要多補充哪些營養，飲食要怎麼配合，除了跑步之外，像是深蹲、伸展、有氧運動，都是要多補充蛋白質，長年維持魔鬼曲線和天然好氣色，方文琳靠食補沒有吃維他命，食量也不大，一起床吃2顆蛋，運動後的晚餐才是正餐，接觸運動不是要減肥，除了要讓身體健康之外，反而想試試是不是能長胖一點。

方文琳的新作《雨露》將在大愛電視推出，當了媽媽之後，方文琳私下的個性就跟《雨露》女主角滿像的，雖然不是事業女強人型，但在教育孩子上算是比較嚴格，嚴謹的重點不在學業上逼很緊，而是對禮貌、尊師重道上，讓孩子知道做人跟品格是最重要的，孩子只要快樂學習、身體健康、平平安安，就是方文琳最大的幸福，其他的就「隨緣吧」，至於從前傷害、對不起自己的事，方文琳不會耿耿於懷，要放過自己傻傻的過。

方文琳拍《雨露》時，忍痛跟女兒分開，跟著劇組橫跨三國九地、跟馬來西亞當地演員合作拍攝3個月；如今，這一兩年歷經大弟、姪女相繼離世，她的人生觀改變較多，更懂得把握跟家人相處的時光，勇敢向對自己好的人、妳愛的人、愛妳的人去表達關心，默默放心裡，可能就沒有機會再說出了。

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