張庭單膝下跪比愛心！林瑞陽61歲風光祝壽　網友虧：秀恩愛過了頭

51歲女星張庭日前爆出註銷名下9家公司、逃回台灣，事件鬧得沸沸揚揚，但她已澄清僅是集團業務及架構調整，才會把名下未開展過任何業務的企業註銷。她人紅是非多，日前老公林瑞陽61歲慶生的影片再被拿來討論，張庭當場向林瑞陽下跪，讓網友看傻眼。

林瑞陽今年61歲生日時，率領員工在公司辦派對，他寫下：「61歲老男人過生日，老婆送我個C位方便拍照，沒想到C位沒坐穩，倒是請大家吃瓜了，天氣熱，大家吃完就散了吧！」而影片中張庭除了不斷祝賀，更單膝下跪向老公比愛心，一旁女員工們見狀也跟著照做，畫面引起熱議，網友紛紛表示：「我知道他們很恩愛，但下跪有點過度了吧」、「排場好大，很像邪教」。

張庭2010年與林瑞陽修成正果，婚後她將重心轉往大陸經營微商，夫妻倆2013年在大陸創立美妝保養品牌，業績紅不讓，她去年在抖音替自家商品帶貨，一晚創下10億台幣驚人銷售額，更曾脫口「家裡都是錢」，引起熱議。

張庭近來被爆把名下的9家公司註銷、逃回台灣，針對此事她透過公司回應：「由於集團業務及架構調整，張庭名下多家從未開展過任何業務的企業，沒有繼續存續的必要，故申請註銷。」儘管如此她依舊開工賣貨，心情看似不受影響。

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