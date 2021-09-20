友情不滅！安以軒連續7年追思安鈞璨　感傷「思念是一種病」

只要心裡惦記，他就永遠不會離開！個性念舊的女星安以軒，在微博連續第7年悼念好友安鈞璨，讓粉絲為之動容。安鈞璨2015年肝癌病逝，今（20）日是他38歲的冥誕，安以軒用歌曲《思念是一種病》訴說想念，「當你在世界的另一邊，我想我的思念是一種病，久久不能痊癒！生日快樂。」

安以軒和安鈞璨拍攝電視劇《車神》相識，一見如故，彼此以姊弟相稱，有近10年的交情，還與劉品言、陳喬恩、白歆惠等明星組成「安氏企業」，交情深厚。安鈞璨曾說，若安以軒35歲沒嫁出去，就要負責她的下半輩子。如今，安以軒嫁給澳門富商陳榮煉，還有兒子「娃寶」，女兒「66」兩個可愛的寶貝，可惜安鈞璨無緣見證好友的幸福。

安鈞璨去世後，安以軒每年適逢他的生日都在微博發舊照悼念，今年是連續第7年，陳喬恩也在貼文底下留言「小安，生日快樂」，表達對摯友的思念。最近龍劭華驟逝、小鬼離開也已一周年，演藝圈散發濃厚感傷氣氛，粉絲也紛紛安慰安以軒，「你對他的思念，安舅一定都知道，看到你兒女雙全，幸福美滿，他也會很開心的」、「明天就是中秋節了，一定要開心快樂喔，愛你愛你」、「安舅如果還在，該多寵66和娃寶呀」、「他會在天堂好好的」。

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