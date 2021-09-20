王菲、謝霆鋒中秋團圓了！晚會再現世紀合體 粉絲：能等到同框嗎

中秋佳節到來，大陸電視台明晚將舉辦大灣區中秋電影音樂晚會《灣區升明月》，場上邀請不少台、港、陸藝人參與，官方日前公布謝霆鋒是主持人之一，未料今（20日）再宣布王菲將以神祕嘉賓身分現身，王菲與謝霆鋒將「世紀合體」，立刻引起討論。

《灣區升明月》官宣的陣容包含戴佩妮、鄧紫棋、王嘉爾、吳奇隆、楊丞琳、易烊千璽、張韶涵等百位台、港、陸藝人，主持群則由藍羽、鄧超、謝霆鋒，與3位電視台主持人共6位擔任，但驚人的是，主辦方稍早加碼公布，王菲將現身晚會，她是否會與謝霆鋒世紀同框，令網友拭目以待。

謝霆鋒1999年透過梅艷芳認識王菲，2人2000年受邀出席梁朝偉奪得坎城影展影帝的慶功宴，當年媒體追問他們戀情，王菲主動牽起謝霆鋒的手，認愛舉動轟動亞洲。直到2006年，謝霆鋒愛上張柏芝，王菲單方面宣布分手，隨後謝霆鋒與張柏芝同年9月結婚，並生下2個兒子，但2人婚姻僅維持5年，2011年宣告離婚。

謝霆鋒與王菲2014年遭爆舊情復燃，甚至被拍到窗邊熱吻，謝霆鋒經紀人證實復合屬實，但期間2人分手消息頻傳，直到今年4月他們被目擊與友人吃飯，分手謠言不攻自破；如今2人將一同登台工作，令外界非常期待。

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