根本是暖爸！江宏傑為女兒做愛心蛋包飯　超萌娃娃音極度圈粉

繼大陸節目《幸福三重奏》後，江宏傑再度參與實境秀《全明星觀察中》，表現極度圈粉，除了和同伴惡作劇搞笑，展現難得活潑個性外，他和一雙兒女視訊對話時，超萌娃娃音可愛度爆表。最新一期節目預告，為了帶3歲的女兒「Aila醬」上學，他不願錯過小孩的重要日子，返家親手製作女兒愛吃的蛋包飯，讓很多觀眾直呼根本是暖爸！

《全明星觀察中》為期14天的錄製時間，剛好遇到女兒的幼稚園上學日，身為人父心情五味雜陳，江宏傑說小孩要上課了，突然又期待又覺得感傷，承諾女兒「妳的重要日子、妳需要我的時候，我隨時出現在妳身邊」，決定短暫告假返家，同居星友也視訊陪伴Aila醬一起看學校，讓他一度哽咽致謝，好交情可見一斑。

江宏傑與福原愛7月離婚，一雙兒女由兩人共同監護，但小孩住在台灣，主要由江家照顧，他因節目短暫離家，每天不忘跟兒女視訊，Aila醬有奶奶照顧，吃了阿嬤煮的玉米水餃，心心念念的還是爸爸的蛋包飯，返家後他親下廚做菜給女兒吃，被節目組虧是「失敗的愛心蛋包飯」，他立刻反駁「很成功！」互動很逗趣。

很多觀眾看了預告，都稱讚江宏傑是個好爸爸，「小傑好溫暖喔，我連看了幾次，眼眶含淚」、「陪伴孩子人生中各個重要時刻，是幸福的回憶」、「好心疼、好感動」、「有缺乾女兒嗎」，網友反酸福原愛近日和相撲力士聚餐展笑顏，對比之下，真的讓人很感慨。

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