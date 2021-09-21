《俗女2》這幕最噴淚！金鐘視后鍾欣凌神演技　一個擁抱惹哭觀眾

《俗女養成記2》19日播出第七集，天心、鍾欣凌、謝盈萱、于子育4個影后級人物同台飆戲，狠戳觀眾淚腺，天心飾演的大表姐「洪育萱」，在外裝作一個樂天貴婦，其實身上滿是家暴傷痕，她在鍾欣凌飾演的女警面前撩起裙子，赤裸裸展示瘀青，換來對方一個擁抱，女人之間相互支持的情感看哭粉絲，網友封「這一幕最噴淚」。

以下有雷

劇中嘉玲媽（于子育飾）懷疑老公與學妹外遇，揪未婚懷孕的陳嘉玲（謝盈萱飾）、洪育萱（天心飾）出門旅遊，報復性花光30萬元，一路上洪育萱堅持穿著高跟鞋爬山、逛沙灘，氣得陳嘉玲喊：「妳真的很欠揍。」一語戳中對方被家暴的痛腳，姐妹倆在海灘上扭打一團。更加超展開的情節是，嘉玲媽在海灘被老外帥哥搭訕，送她們吃「加料」布朗尼，3個女人甜點下肚，精神嗨到外太空，在馬路上危險駕駛，被帶回警局，洋相百出超失控。

旅程中大表姐的婚姻問題逐步被揭露出來，為了幫嘉玲媽出氣，洪育萱打電話給嘉玲爸的學妹嗆聲，卻在通話過程中不小心代入私人情感，痛罵對方：「可不可以不要隨便勾引別人老公，妳給我聽清楚，我老公不會為了妳這個女人跟我離婚。」

還有一幕是洪育萱幫陳嘉玲搞定超速罰單，原來她在女警面前撩起裙子，秀出大腿上的家暴瘀青，向女警隨口編個超速理由：「我先生打我不止一次，要是今天不逃……」話沒說完，女警緊抱住大表姐要她「走」，趕快逃離家暴魔爪，這場戲鍾欣凌輕拍天心肩膀，泛紅的眼眶承載女人之間的憐惜，2位影后互飆演技，讓人大呼過癮。

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