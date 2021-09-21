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《俗女2》這幕最噴淚！金鐘視后鍾欣凌神演技　一個擁抱惹哭觀眾

文 : NOWnews羅凌筠

《俗女養成記2》19日播出第七集，天心、鍾欣凌、謝盈萱、于子育4個影后級人物同台飆戲，狠戳觀眾淚腺，天心飾演的大表姐「洪育萱」，在外裝作一個樂天貴婦，其實身上滿是家暴傷痕，她在鍾欣凌飾演的女警面前撩起裙子，赤裸裸展示瘀青，換來對方一個擁抱，女人之間相互支持的情感看哭粉絲，網友封「這一幕最噴淚」。

　
▲于子育（左起）、天心、謝盈萱在《俗女養成記2》裡吃到加料布朗尼失控。（圖／華視、CATCHPLAY提供）

以下有雷

劇中嘉玲媽（于子育飾）懷疑老公與學妹外遇，揪未婚懷孕的陳嘉玲（謝盈萱飾）、洪育萱（天心飾）出門旅遊，報復性花光30萬元，一路上洪育萱堅持穿著高跟鞋爬山、逛沙灘，氣得陳嘉玲喊：「妳真的很欠揍。」一語戳中對方被家暴的痛腳，姐妹倆在海灘上扭打一團。更加超展開的情節是，嘉玲媽在海灘被老外帥哥搭訕，送她們吃「加料」布朗尼，3個女人甜點下肚，精神嗨到外太空，在馬路上危險駕駛，被帶回警局，洋相百出超失控。

　
▲天心在《俗女養成記2》裡飾演被家暴女性。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
▲鍾欣凌（右起）、于子育、謝盈萱、天心4位金鐘視后尬戲，讓粉絲看得過癮。（圖／于子育臉書）

旅程中大表姐的婚姻問題逐步被揭露出來，為了幫嘉玲媽出氣，洪育萱打電話給嘉玲爸的學妹嗆聲，卻在通話過程中不小心代入私人情感，痛罵對方：「可不可以不要隨便勾引別人老公，妳給我聽清楚，我老公不會為了妳這個女人跟我離婚。」

還有一幕是洪育萱幫陳嘉玲搞定超速罰單，原來她在女警面前撩起裙子，秀出大腿上的家暴瘀青，向女警隨口編個超速理由：「我先生打我不止一次，要是今天不逃……」話沒說完，女警緊抱住大表姐要她「走」，趕快逃離家暴魔爪，這場戲鍾欣凌輕拍天心肩膀，泛紅的眼眶承載女人之間的憐惜，2位影后互飆演技，讓人大呼過癮。

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Tags : 于子育俗女養成記催淚公路噴淚天心女人支持瘀青謝盈萱金鐘鍾欣凌