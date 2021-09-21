分手還是好友？茵聲、劉書宏合體煮水餃　嬉戲打鬧像夫妻

茵聲、劉書宏情侶分手又爆復合？5月才聲淚俱下，合體宣布關掉YouTube共同經營的頻道「龍咬死兔」，被喻為「分手最佳典範」，結果8月被拍到一同逛街購物，事後堅稱只是好友。而茵聲10日上傳最新YouTube影片，又邀舊愛出鏡一起包水餃，還拿水餃皮嬉戲打鬧，互動宛如老夫老妻，關係依舊很緊密。

茵聲2018年與劉書宏合作《獅子王強大》相戀，雙方大方認愛，常在社群平台放閃，還一起成立YouTube頻道，茵聲5月宣稱無法接受演員間親密戲多，公開與劉書宏分手，3年感情畫下句點，兩人合體拍片向粉絲告別，流下感傷淚水，堪稱用情極深，也立下好聚好散的典範。

不過，兩人關係似乎沒斷，劉書宏7月慶祝34歲生日，茵聲在IG公開祝賀，被網友說分手後沒追蹤還祝福「很假」，她也不甘示弱反擊。近日上傳做菜影片，製作深夜料理「干貝鯛魚水餃」，凌晨3點多在家包水餃，更重金禮聘神祕助手亮相，也就是家裡經營麵食店的「水餃小王子」劉書宏。

能夠凌晨3、4點到對方家裡做水餃，雙方關係不言可喻，劉書宏賣力揉起麵糰、擀麵皮，一邊分享麵食知識，還拿麵糰跟茵聲打鬧，笑聲不斷，做菜過程默契十足，網友留言「好配」、「是要復合了嗎」，未獲本尊回覆，茵聲更在臉書上貼文：「不用問，我是不會說的！」賣足了關子。不過，劉書宏把臉書封面照片換成兩人同框做水餃畫面，顯然對合體之事非常開心。

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