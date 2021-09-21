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《俗女2》天心詮釋家暴妻竟飆韓文　韓籍老公聽嘸：是不是在作怪

天心▲天心（左起）在《俗女2》和于子育、謝盈萱上演公路之旅，還不時脫口說幾句韓文。（圖／天心IG）
文 : 江芷稜

《俗女養成記2》最新一集上演女人們的公路之旅，謝盈萱飾演的陳嘉玲、和嘉玲媽（于子育 飾）、表姊洪育萱（天心 飾）三個女人為遠離婚姻被背叛的痛苦、面臨生子難題的疑惑，決定開車旅遊散心，享受單身女子的快樂。金鐘影后天心演喜劇格外放得開，不但和謝盈萱在海灘上扭打成一團，還在劇裡猛飆韓文，讓韓籍老公看得一頭霧水，懷疑她是不是在作怪！

▲大表姊洪育萱被陳嘉玲一句「妳有時候很欠揍」戳中痛點，兩人在沙灘扭打起來。（圖／翻攝愛奇藝國際站）

氣質出眾的天心，其實是《俗女》第一季的忠實粉絲，受邀參演第二季開心不已，她在劇裡詮釋個性很ㄍㄧㄥ、又有點做作的表姊洪育萱，說話愛用「第三人稱」稱呼自己，慘被多金斯文的醫師老公家暴，卻不敢告訴外人，只能把苦往內心裡吞，遇到陳嘉玲母女才卸下心防，坦言老公不僅出軌，還多次對她家暴。最新一集劇情，為解除闖紅燈被罰款的危機，她露出瘀青一大片的美腿，向鍾欣凌飾演的交通警察訴苦，讓觀眾心疼到想哭。

不過實際上，天心可是跟韓籍攝影師老公金英敏感情超好，結婚5年依舊甜蜜蜜，即使分隔兩地，視訊情話不斷，她告知老公在《俗女》表現收視不錯，即使沒有翻譯看不懂，金英敏仍立刻說要看電視劇，還嘴甜說「我懂妳就好」。不過看完之後，他充滿疑惑問老婆說話為何要夾雜韓文，天心回說「因為我演的是一個喜歡看韓劇的家庭主婦」，讓老公滿頭問號「故事這樣寫？我懷疑是妳在作怪……」，可愛互動閃瞎粉絲。

▲天心（右）和鍾欣凌兩位金鐘影后在《俗女2》尬戲，戲裡催淚，戲外搞笑。（圖／天心IG）

劇裡堅持穿高跟鞋踏青、海灘戲水撐陽傘，頻秀金句「洪育萱就是高跟鞋、高跟鞋就是洪育萱」，還不時天外飛來一句韓文感嘆詞，讓人又愛又恨，天心收放自如的演技，頗獲觀眾好評，連帶飆高收視率，她還自爆一個小花絮，當初宣傳這齣時被告知要賣關子，讓影迷猜猜看哪個女神會加入，她自豪說：「不要叫我女神啦，很害羞，有加入已經是榮幸」，結果被同事打槍，「我有說女神是妳嗎？製作單位指的是鍾欣凌，我是要提醒妳不要太快破梗放合照！」

Tags : 于子育作怪俗女養成記公路天心影后打架洪育萱老公謝盈萱金英敏陳嘉玲韓文