《俗女2》天心詮釋家暴妻竟飆韓文　韓籍老公聽嘸：是不是在作怪

《俗女養成記2》最新一集上演女人們的公路之旅，謝盈萱飾演的陳嘉玲、和嘉玲媽（于子育 飾）、表姊洪育萱（天心 飾）三個女人為遠離婚姻被背叛的痛苦、面臨生子難題的疑惑，決定開車旅遊散心，享受單身女子的快樂。金鐘影后天心演喜劇格外放得開，不但和謝盈萱在海灘上扭打成一團，還在劇裡猛飆韓文，讓韓籍老公看得一頭霧水，懷疑她是不是在作怪！

氣質出眾的天心，其實是《俗女》第一季的忠實粉絲，受邀參演第二季開心不已，她在劇裡詮釋個性很ㄍㄧㄥ、又有點做作的表姊洪育萱，說話愛用「第三人稱」稱呼自己，慘被多金斯文的醫師老公家暴，卻不敢告訴外人，只能把苦往內心裡吞，遇到陳嘉玲母女才卸下心防，坦言老公不僅出軌，還多次對她家暴。最新一集劇情，為解除闖紅燈被罰款的危機，她露出瘀青一大片的美腿，向鍾欣凌飾演的交通警察訴苦，讓觀眾心疼到想哭。

不過實際上，天心可是跟韓籍攝影師老公金英敏感情超好，結婚5年依舊甜蜜蜜，即使分隔兩地，視訊情話不斷，她告知老公在《俗女》表現收視不錯，即使沒有翻譯看不懂，金英敏仍立刻說要看電視劇，還嘴甜說「我懂妳就好」。不過看完之後，他充滿疑惑問老婆說話為何要夾雜韓文，天心回說「因為我演的是一個喜歡看韓劇的家庭主婦」，讓老公滿頭問號「故事這樣寫？我懷疑是妳在作怪……」，可愛互動閃瞎粉絲。

劇裡堅持穿高跟鞋踏青、海灘戲水撐陽傘，頻秀金句「洪育萱就是高跟鞋、高跟鞋就是洪育萱」，還不時天外飛來一句韓文感嘆詞，讓人又愛又恨，天心收放自如的演技，頗獲觀眾好評，連帶飆高收視率，她還自爆一個小花絮，當初宣傳這齣時被告知要賣關子，讓影迷猜猜看哪個女神會加入，她自豪說：「不要叫我女神啦，很害羞，有加入已經是榮幸」，結果被同事打槍，「我有說女神是妳嗎？製作單位指的是鍾欣凌，我是要提醒妳不要太快破梗放合照！」