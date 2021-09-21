捨棄600隻雞翅！金剛、小嫻聊擺攤淚崩　要求高品質拒摻蒜粉

▲金剛（左）和小嫻聊到擺攤作生意的辛苦，忍不住都掉下了眼淚。（圖／翻攝金剛臉書）

情侶檔金剛（李信樵）和小嫻（黃瑜嫻）中秋假日在墾丁大街擺攤3天，販售獨門的蒜香辣雞翅，生意興隆被秒殺，談到有消費者認為一隻雞翅40元價格偏貴，他們昨（20）日開直播時忍不住叫屈，坦承擺攤真的很辛苦，為要求品質曾捨棄600支雞翅，說到激動處紅了眼眶，金剛還掉下男兒淚。

金剛說會落淚，並非要賣慘，而是從事餐飲業後，發現這行不容易，尤其是講求手工滷製的雞翅，並非工廠機器化處理，每個步驟得親力親為，並講求真材實料，包括雞翅、大蒜、辣椒、紹興酒，都是精挑細選過，曾有人建議他使用蒜粉、辣椒油取代，降低成本，都被他們駁回。

為了大量滷製雞翅，金剛常工作到天亮，並添購許多設備，包括鍋爐、真空設備、油水分離槽，這些都反映在成本上，小嫻表示，價格40元是她訂的，考量雞肉、大蒜、辣椒成本高漲，與其降低價格與食材品質，寧願保持好口碑。粉絲也很支持她們好食品有其價值，不須在意他人想法。

聽聞有酸民說，雞翅貴在能和名人拍照，所以費用高，讓金剛很不服氣，他開玩笑說：「如果顧客嫌貴，不買都沒關係，遇到遊客想合照，我們也沒有拒絕，難道我們2個人加起來，拍照費才值200元嗎？」認為這話實在不公道。

金剛、小嫻做生意很有默契，直播時一邊吃麵一邊曬恩愛，好感情令人稱羨，有粉絲關心他們何時結婚？金剛說，25歲時曾很想結婚，現在沒有衝動，與小嫻踏實生活就是一種幸福，還頻頻餵小嫻吃麵，故意讓粉絲羨慕。

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