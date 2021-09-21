小公主滿月了！五月天怪獸喜迎愛女　老婆曝光台語小名「可愛ㄟ」

五月天再添一名超嫩的新成員！44歲的怪獸升格當爸爸，和老婆路沚瀛（阿沚）結婚6年後，迎接第一個新生兒，據悉，女兒至今已經滿月，怪獸特別選在中秋節良辰吉日公布，向粉絲分享喜訊。阿沚當上母親幸福無比，在IG上透露女兒的小名是台語的「可愛ㄟ」，並跟怪獸約好「要讓她成為最快樂的小孩」，也跟女兒約好，「讓爸爸每天都被幸福快樂圍繞」。

阿沚是石頭老婆的妹妹，和怪獸婚後低調，即使跟老公巡迴演唱會，IG從未曝光兩人正面同框照，大多張貼自己的文青風獨照，自懷孕後這一年，為避免消息曝光，身形曲線讓人起疑，只剩下可愛貓咪圖，堪稱保密到家。

迎接小公主報到，怪獸夫妻幸福感滿滿，他稱讚女兒就是「心中最幸福的樣子」，阿沚也吐露當媽的心聲，幸福就是「每天把她抱在懷裡，牽著小手，餵奶、睡得很香，就這樣，每天都比昨天長大一點點」。「可愛ㄟ」的模樣曝光後，五月天粉絲直呼可愛，長相很有靈氣！

阿沚感性地說，希望時間不要走太快，擔心未來送女兒出外唸書，會哭得比當初媽媽送自己去唸書時還要厲害，也想像到未來她要校外教學時，怪獸躲在草叢裡暗中保護她的樣子，「謝謝妳來，孕育妳的這一路，豈止滿足與快樂，往後一起無數的歲月，爸媽一定挺妳，請多多指教」。

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