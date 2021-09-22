世紀合體破滅！王菲中秋晚會假唱　謝霆鋒裝淡定避嫌

粉絲們心碎了！大陸央視電影台昨（21）日在深圳舉辦的《灣區升明月》中秋電影音樂晚會，邀請謝霆鋒擔任主持人，王菲是受邀演唱主題曲《灣》的特別嘉賓，外界都期盼情侶再度上演「世紀合體」，結果兩人既未同框，甚至介紹演唱歌手時，也由女性主持人藍羽主述，謝霆鋒強作淡定，面無表情，不讓鏡頭捕捉臉上泛起一絲笑意，似有刻意避嫌。

王菲、謝霆鋒2014年復合後，至今已經7年，期間屢傳分手，天后別戀小鮮肉的傳聞，但始終是捕風捉影，小倆口私下仍有來往，這次同時參與中秋晚會，讓歌迷心情激動，就等他們同框這一幕，結果謝霆鋒掛名主持人，實則被當人形立牌，說話時間不多，聽聞另一主持人介紹王菲，他面色淡定，嘴角紋風不動，粉絲則堅稱「他肯定是在憋笑」。

「世紀合體」破滅，更可惜的是，王菲難得亮相，竟然還是假唱，網友議論紛紛，之前大陸官方曾發文要求不准歌手假唱，結果蒞臨盛會，多數歌手都是對嘴演繹錄音版本，王菲演唱時根本沒戴耳返，觀眾雖然稍有失望，仍開心看到久違的天后。

現場僅林子祥、張杰、鄧紫棋、陳小春等歌手是真唱，尤其73歲的林子祥寶刀未老，演唱粵語歌《敢愛敢恨》，感染力極強，台下女星們全成了歌迷，伴隨音樂嗨到不行，成功把現場氣氛帶到最高潮！

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