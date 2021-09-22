睽違1年半現身！愷樂38歲生日謝歌迷　感動公車應援「不要破費」

藝人愷樂去年4月遭爆介入周揚青與羅志祥的感情，發文道歉後淡出演藝圈。今（22）日是愷樂38歲的生日，其實她的粉絲團「芙蝶園」早已籌備好2021生日企劃「STAND BY U」替她應援，希望偶像能趕緊回歸螢光幕前，而神隱許久的愷樂，日前也終於在留言區發聲，親自回覆粉絲。

愷樂的粉絲團前陣子在IG上，曬出一張299路線的公車設計圖，上頭有愷樂的人像照和生日祝福語，誠意十足地替偶像打造生日應援公車，同時寫下：「愷樂生日企畫第一彈先送上第一個大驚喜，生日應援公車已經悄悄上路囉！整個9月都會陪伴著大家，此路線會經過多個捷運站，大家記得注意安全捕捉愷樂吧！」看來儘管愷樂淡出演藝圈已久，粉絲們依舊不離不棄。

愷樂看到粉絲們的努力後相當感動，於是親自回覆該貼文：「太感人，但不要破費，愛你們。」看到許久未見的偶像突然現身，雖然僅短短幾個字，就讓粉絲十分激動：「妳還好嗎，我們很想妳」、「記得照顧好妳自己」、「樂樂，我們永遠愛妳」。

事實上，除了IG上的留言回覆之外，根據記者打聽，曾與愷樂相熟的工作人員也低調透露，愷樂目前沒有接任何演藝工作，也鮮少與圈內人聯絡，不過身邊的好友都有默默關心她，希望她可以過得快樂。

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