星友力挺金剛、小嫻！讚夜市擺攤賣雞翅是「腳踏實地的努力」

小嫻（黃瑜嫻）與小1歲男友金剛（李信樵）定居屏東，平時在墾丁大街擺攤賣雞翅、手工藝品，賺生活費，沒想到，有民眾嫌1支40元的雞翅太貴，兩人20日開直播談創業辛酸，透露為求品質，曾捨棄600支雞翅，講到一半還委屈到落淚。好友竇智孔看了心疼，特地發文力挺，不到半天吸引2萬多人點讚。

竇智孔PO出小嫻和金剛合照，以及蒜香辣雞翅的照片，寫下：「這樣的人生，再踏實不過了，每每看到你們，都有著那種溫暖的感覺，對你們的敬佩如滔滔江水連綿不絕。」更以「吃著的是濃郁香氣的雞翅，咀嚼的是人生」表達對小倆口的支持。

小嫻看到文章後在底下留言：「謝謝哥哥的支持，超級感動！」金剛貼出哭臉符號說：「愛你，我的好兄弟！」該則貼文截至今上午已有2.2萬人按讚，網友接力打氣：「現在原物料這麼貴～我自己做過自己吃的成本早就超過40元了～支持妳們我相信妳們」、「早已網路下單，期待收到雞翅」、「繼續努力，真實人生就是這樣子的」！（編輯：楊穎軒）

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