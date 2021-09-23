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來不及拍完續集！《慾望城市》凱莉閨蜜「史丹佛」不敵病魔病逝　享年57歲

▲威廉葛森（左二）於《慾望城市》重啟影集拍攝途中過世。（圖／Willie Garson IG）
文 : NOWnews今日新聞

經典美劇《慾望城市》（Sex And The City）中飾演同志「史丹佛」（Stanford Blatch）的美國男星威廉葛森（Willie Garson），昨（22日）驚傳因癌症病逝，享年57歲，他的經紀人證實噩耗。

▲威廉葛森（右）在《慾望城市》飾演莎拉潔西卡派克的同志好友。（圖／IMDb）
▲威廉葛森（右）在《慾望城市》飾演莎拉潔西卡派克的同志好友。（圖／IMDb）

據外媒報導，威廉葛森已罹癌數年，近年都在積極抗癌，過世前還與莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）等人一起拍攝《慾望城市》電視版續集《And Just Like That…》，沒想到，劇還沒拍完就撒手人寰，令劇迷錯愕又不捨。

▲威廉葛森（左二）於《慾望城市》重啟影集拍攝途中過世。（圖／Willie Garson IG）

威利葛森出道35年，最著名的角色就是在《慾望城市》演出女主角莎拉潔西卡派克的好友史丹佛布萊契，大銀幕作品除了《慾望城市》電影版，還有《辣媽辣妹》、《姐姐我最大》等喜劇，另有參演知名影集《六人行》、《CSI犯罪現場》等。（編輯：楊穎軒）

▲美國演員威廉葛森傳出病逝。（圖／Willie Garson IG）

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Tags : CSI犯罪現場Sarah Jessica Parker莎拉潔西卡派克Sex And The City慾望城市Stanford Blatch史丹佛Willie Garson威廉葛森六人行美劇

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