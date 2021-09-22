撐不過磨合期！何妤玟與「大仁哥」大棣交往1年分手　影片洩恢單跡象

何妤玟去年與邵天成離婚後，8月就與大隸傳出緋聞，戀情曝光後也不吝於放閃，怎料今（22）日卻傳出分手消息，據傳是2人在相處上遇到種種難關，撐不過磨合期而選擇分開。其實何妤玟前陣子在YouTube頻道上，就有洩露自己目前的感情狀態。

何妤玟前陣子在YouTube頻道上，疑似透露自己恢復單身，她與閨密何嘉文在影片中談論曾遭遇到的恐怖情人和分手的藝術，其中與老公感情穩定的何嘉文被問到有沒有可能恢復單身，她欲言又止地表示：「人生很難說。」何妤玟又補了一句：「妳要加入我的市場嗎？」間接透露自己與男友大隸的感情已逝，正式回歸單身。

事實上，何妤玟認愛大隸之前，就時常在螢光幕前提起「大仁哥」，透露有個認識多年的男生時常陪在她身邊，而何妤玟今年初過生日時，大隸也在社群平台上曬出替她慶生的照片，除了準備浪漫的燭光晚餐，大隸還親手餵她吃牛排，甜蜜氛圍閃瞎眾人，如今傳出2人分手消息，讓身旁的好友與粉絲感到相當可惜。

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