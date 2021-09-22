開罰金額出爐！王力宏自主管理期間聚會惹禍　黃珊珊：依法處理

金曲歌王王力宏從美國返台完成隔離，卻在自主健康管理期間與好友徐若瑄等人聚餐，挨批是防疫破口。台北市衛生局今（22日）依《傳染病防治法》對他開罰新台幣1萬元。

王力宏結束14天隔離後出關，忘了仍須遵守7天自主健康管理禁止群聚規定，沒戴口罩與徐若瑄、黑人、范瑋琪及陳子鴻等友人聚會，事後緊急發聲明道歉，「我真的疏忽了解隔離後的7天自主健康管理。對大家都很抱歉，對不起。我會承擔所有違規責任。」

台北市副市長黃珊珊日前表示，王力宏的確違反自主健康管理規定，將依訂定的裁罰基準做裁處，而台北市衛生局今依《傳染病防治法》第58條、第69條規定，對王力宏開出新台幣1萬元罰鍰。（編輯：楊穎軒）

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