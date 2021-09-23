翻版楊冪！直播主連千毅曬全家福　「真人版娜美」老婆美貌驚豔網友

直播主連千毅近日接連出手幫鄧佳華、澎恰恰、李炳輝找工作，贏得不少網友讚賞，鮮少在社群平台談私生活的他，21日發文慶祝大兒子生日，同時分享多張家庭照，被封為「真人娜美」的老婆也難得入鏡，火辣身材引發熱議。

長子21日過生日，連千毅以慈父口吻寫下：「今天是大兒子的6歲生日，已經長到128公分了，明年就要上小學了，爸爸跟媽媽，祝你生日快樂！你是爸爸最聰明的寶貝，晚上買禮物跟玩具給你！」並附上父子一起放天燈等出遊照，可見連千毅的兒子有著濃眉大眼，長相相當帥氣。

此外，連千毅還貼出一家四口的合照，只見他把小兒子抱在懷裡呵護，身旁正妹老婆牽著大兒子，雖然背對鏡頭，仍可看出四肢纖細、皮膚白皙，另一張先前就曝光過的內衣照，老婆頭頂及腰長髮，穿蕾絲內衣巧露雪胸及蜜大腿，被稱讚很像大陸女星楊冪，一系列照片讓網友直呼：「兒子的顏值很高，以後女人緣一定不錯，遺傳了爸爸媽媽的優秀基因」、「兒子帥老婆正」、「老婆太美了吧」！（編輯：楊穎軒）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載