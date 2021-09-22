悲送龍劭華！奪金鐘英姿當告別式遺照　女兒曬慈父背影訴思念

金鐘視帝龍劭華14日在高雄逝世，享壽68歲。龍劭華的告別式於今（22）日舉行，下午1點進行家祭，1點40分進行公祭，由龍劭華《嫁妝一牛車》的螢幕「老婆」陳亞蘭擔任引言人，龍劭華遺照選用金鐘獎得獎夜的帥氣英姿，照片中他梳著帥氣油頭，一手撐著臉頰、淺淺一笑，神態自若瀟灑。

龍劭華入行超過40年，獲2座金鐘獎肯定，靈堂布置隆重，一片白色花海，演藝圈魏德聖、于美人、周興哲等皆送上花籃，送龍劭華最後一程，龍劭華愛女陳璇今也在IG曬出父親帥氣背影，道盡子女思念。

龍劭華生前正在拍攝八點檔《美麗人生》，劇組停拍一天，王樂妍、陳謙文、方馨等人，將從高雄北上，親自送別龍劭華，龍劭華儀式結束後將火化，遺體長眠新北三芝。

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