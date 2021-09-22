龍劭華愛女悲喊「妹妹來了」！吐露父親拍戲交代「不回去」竟成真

68歲金鐘視帝龍劭華的告別式於今（22）日舉行，下午1點進行家祭，1點40分進行公祭，由龍劭華《嫁妝一牛車》的螢幕「老婆」陳亞蘭擔任引言人，細數龍劭華40年輝煌演藝生涯，龍劭華愛女陳璇念祭文，提到龍劭華南下高雄拍攝《美麗人生》，向家人交代「我就不回去囉」，沒想到一語成讖，讓陳璇傷心淚崩。

陳璇說：「有點諷刺，以前我不是很喜歡和爸爸的身分綁在一起，現在我不介意了，但同時也很遺憾地讓大家用這種方式認識我，關注我。離別真的是一件好難好難的事，我也永遠學不會，這父後七日或許對大部分的人來說是再平常不過的日子，對我們來說卻是漫長又不真實的夢境，我所以為的日常，原來是無常。有好幾天我望著爸爸的照片，抽離感很重，什麼感覺都感受不到，只剩疲累與我共存，即便我真的真的真的很想他。」

陳璇提到，她的媽媽是承受最大壓力的人，在這幾天已經用盡了她的勇敢，處理所有爸爸的後事，「她總說自己天線不夠長，如果爸爸你聽到的話，請一定要來夢裡抱抱她。」陳璇也說：「我的哥哥是一個不擅表達情感的人，我問他有什麼話想跟爸爸說，他紅著眼眶，小小聲地把這些跟我說。爸爸在下高雄前一天說『哥哥，要好好照顧媽媽喔』，但他想說奇怪，你不是十天後就回來了嗎？在過世前一天爸爸身體也不太舒服，哥哥打電話給他要他去看醫生，他明明那幾天應該要回台北的，這次卻跟哥哥說『哥哥，那我就不回去囉』，好。如果不回來的話，你就別掛心，好好走，慢慢走。我們都會照顧媽媽，我也有好好地被愛著。」

陳璇以寵愛父親的口吻，最後送別龍劭華：「爸，如果你想吃多力多滋，還是那邊麻將如果要儲值的話，你回來跟我們說，一定幫你處理好。我愛你，你是我們的光。」

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