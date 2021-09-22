《俗女2》公路之旅好療癒　4位金鐘視后尬戲讓女人不再悲情

在一個家庭裡，誰是那個負責留守的人，答案永遠是──媽媽。

爸爸可以輕言為了工作出差，被大家視為理所當然，還會加以表揚鼓勵，讚美他認真養家。兒女長大成人出外讀書，勇闖世界拓展視野，自然也是好事。唯獨任勞任怨的媽媽，在大家印象裡，不論陰晴風雨，她總在家裡等候遲歸的成員回來，送上熱騰騰的飯菜。

以往台灣電視劇、電影，也總給人刻板印象，往往男人瀟灑一走了之，留下女人在家苦苦等候，票房亮眼的國片《消失的情人節》，父親輕易拋棄妻女，把養兒育女的責任，丟給母親一個人；《孤味》裡的父親更是撒手人寰，讓留下來的元配和小三、女兒們等5個女人消化情緒，彼此和解、自省，類似劇情總讓女性離不開悲苦愁緒。

但誰說女人失戀就該待在家愁雲慘霧，就要自怨自哀！《俗女養成記2》給了女人一趟公路之旅，打破這個刻板印象，讓人有種一吐怨氣的感覺，于子育飾演的嘉玲媽，面對丈夫和初戀學妹的精神外遇，沒有苦守寒窯，等待出軌先生返家，決定抱著30萬元積蓄，和陳嘉玲（謝盈萱 飾）、洪育萱（天心 飾）展開極樂小旅行，誓言要把錢花光光，頓時讓人拍手叫好，看得非常過癮。

雖然沿途偶有意外，無敵做作的洪育萱在海灘上硬穿高跟鞋、撐陽傘，和陳嘉玲扭打成一團；嘉玲媽的手機被丟到山裡，還在叨念老公不可能背叛她；陳嘉玲踏進蔡永森選的情侶房，踢走滿地玫瑰花瓣，依然揮不走他的身影。3人的海灘豔遇，不慎吞下「加料蛋糕」，開始胡言亂語的超ㄎㄧㄤ行為，還把嘔吐物吐到交通警察身上，讓觀眾看得又哭又笑，情緒跟著4位金鐘視后快樂到不行。

當然，這一趟旅行，沒有電影《末路狂花》的哀傷悲壯，沒有《醉後大丈夫》的荒誕離奇，但戲劇裡的女人、母親們多久沒有這樣開懷大笑了呢？

更驚喜的是，當女人們勇敢出發找答案時，男人們卻坐困愁城。他們在家猛灌啤酒，嘉玲爸哽咽自述從小就認命，未來要繼承家業開中藥行，沒有跟學妹一起出國，所以他後悔的事太多了。但同樣是國小畢業、10幾歲就去工廠當女工的嘉玲媽，卻在旅途大秀英文實力，和開車技能，讓女兒不敢置信！

比起認命的嘉玲爸，于子育飾演的媽媽有一股超強生命力，她說「讀國中很了不起」！督促女兒要念英文，自己也不屈服於命運，始終沒有放棄學習，讓觀眾很驚訝，原來她偷偷解鎖這麼多技能，完全顛覆以往戲劇裡的母親。

男人可以勇闖天涯，永遠是少年，女人們當然也能有姊妹們的旅行，放下平凡的柴米油鹽醬醋茶，不必空虛寂寞覺得冷，當家裡的守門人，就像洪育萱被背叛依舊堅持優雅洋裝、穿上高跟鞋，美美的亮相，不必為男人掉淚。

《俗女2》的這趟小旅行，也許是純屬女性的短暫解放，卻打破以往男性執導作品的偏狹，給了女人一個抒發的出口，就像炎熱夏天裡暢飲了一杯清涼可樂，打了一個爽快的嗝。

女人無須永遠留守家中，當她踏出那一步出發時，就會發現世界的無限遼闊。