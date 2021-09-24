宛如神仙居所！費玉清豪宅竟藏兵馬俑、獨立麻將間　「閨房密友」悄悄曝光

美聲天王費玉清（小哥）2020年1月正式退休，1年多來不再有新聞見報，一如他不願公開談私事的低調個性，不過粉絲仍好奇小哥下了舞台的生活。多年前，費玉清曾應節目要求，公開百坪豪宅內部，網友看完影片忍不住說：「看得出小哥是一個很有修養的人！」

費玉清過去和哥哥張菲主持節目《龍兄虎弟》，某集開放製作單位到自宅拍攝，影片中，可見豪宅大門採鏤空雕花，張菲以「金碧輝煌」形容，進門後，映入眼簾的是目測10坪起跳的客廳，大片窗戶引進自然光，喜歡中華文化的小哥，選購中式木桌椅，還有放置臥佛、兵馬俑等雕塑當裝飾。

觀察費玉清當年的住處，捨棄豪奢裝潢，整體風格簡潔雅致，動線寬敞，就連主臥室也沒有太多雜物，走廊使用柔和的黃色燈光，另有一獨立麻將間，而費玉清特別指向客廳牆上的字畫，寫著「不管古今世事，永為天地閒人」正是其座右銘，指該句話除了反映自己的人生態度，也是他一直在追尋的生活境界。

此外，費玉清還抱著「閨房密友」愛犬咪咪，透露私底下的生活其實很簡單，除了工作是快樂來源，收工後回家喝一泡喜歡的茶，跟咪咪玩，就已經很滿足。網友留言：「不與什麼事情爭高低，只做一個閒人，太高名了」、「很有藝術氣息的人」、「抱狗狗的樣子好有愛」、「非老氣，而是有品味」、「真實簡單，費玉清已經超然世外了」！（編輯：楊穎軒）

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