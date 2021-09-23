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洪育萱就是高跟鞋！《俗女2》天心公主病發威：看了好想揍自己

天心▲天心（左）表現公主病維妙維肖。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
文 : NOWnews羅凌筠

《俗女養成記2》第七集收視3.69，稱霸周日全時段冠亞軍。天心飾演的大表姐「洪育萱」這集戲份吃重，公主病上身、愛用「第三人稱」稱呼自己，廣受網路鄉民討論，尤其在被陳嘉玲發現家暴的祕密後，她說：「育萱從來不會哭，育萱從小淚腺有問題，哭不出來。」讓天心在映後直播時笑說：「我演完都忘記了，現在看了好想要揍她（洪育萱）喔。」這種用「第三人稱」的說話方式，也激發謝盈萱在拍戲現場即興增加台詞「嘉玲會閉上嘴嘴的」，讓觀眾看了更加發噱。

▲天心（上）、謝盈萱在海邊扭打成一團。（圖／華視、CATCHPLAY提供）

戲裡洪育萱和陳嘉玲表姊妹互撕，因為一句「洪育萱，妳有時候真的很『欠揍』」的關鍵字，引發兩人在沙灘翻滾互打，天心透露對這場戲印象深刻，當時在海邊沙灘吹了3個小時左右的海風，和謝盈萱、于子育坐在沙灘上談心，讓天心想起以前失戀也曾被朋友帶到海邊散心，她說：「那時候我坐在1棵木頭上休息，坐著坐著覺得屁股很不舒服，仔細一看才發現木頭上面都是小蟲子。」讓已經失戀的她更加無語問蒼天，為什麼連木頭都欺負她？！

▲天心（左）、鍾欣凌對手戲一秒讓觀眾落淚。（圖／華視、CATCHPLAY提供）

洪育萱這角色在這一集結尾有了翻轉，看似公主病的她，有自己一套愛護家人的方式，在被公路警察攔檢時，自願掀開衣服，露出腿上的瘀青，用自己被家暴的苦楚換取自由通行，得到警察一個擁抱和一句「快走」，短短幾秒的畫面讓許多觀眾留言反應「警察的擁抱後座力很強」、「這段看真的秒哭」。

謝盈萱對這段劇情同樣相當有感，對鍾欣凌飾演的女警相當佩服，她說：「學姊（鍾欣凌）在喜劇與正劇間，拿捏得爐火純青，讓我望塵莫及的精湛功底，穿梭在可喜可悲之間，讓大表姊跟女警2個女人短短的一場戲，就逼出我的眼淚再反轉大笑。」洪育萱最終坦然面對自己被家暴的事實，在陳嘉玲面前露出自己臉上被老公揍的傷痕，讓觀眾看了更加心疼她。這場戲天心特別素顏上陣，她笑說：「素顏是我演藝生涯的一大挑戰。

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Tags : 俗女養成記公主病加詞天心家暴收視率欠揍第三人稱謝盈萱金鐘鍾欣凌陳嘉玲