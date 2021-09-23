洪育萱就是高跟鞋！《俗女2》天心公主病發威：看了好想揍自己

《俗女養成記2》第七集收視3.69，稱霸周日全時段冠亞軍。天心飾演的大表姐「洪育萱」這集戲份吃重，公主病上身、愛用「第三人稱」稱呼自己，廣受網路鄉民討論，尤其在被陳嘉玲發現家暴的祕密後，她說：「育萱從來不會哭，育萱從小淚腺有問題，哭不出來。」讓天心在映後直播時笑說：「我演完都忘記了，現在看了好想要揍她（洪育萱）喔。」這種用「第三人稱」的說話方式，也激發謝盈萱在拍戲現場即興增加台詞「嘉玲會閉上嘴嘴的」，讓觀眾看了更加發噱。

戲裡洪育萱和陳嘉玲表姊妹互撕，因為一句「洪育萱，妳有時候真的很『欠揍』」的關鍵字，引發兩人在沙灘翻滾互打，天心透露對這場戲印象深刻，當時在海邊沙灘吹了3個小時左右的海風，和謝盈萱、于子育坐在沙灘上談心，讓天心想起以前失戀也曾被朋友帶到海邊散心，她說：「那時候我坐在1棵木頭上休息，坐著坐著覺得屁股很不舒服，仔細一看才發現木頭上面都是小蟲子。」讓已經失戀的她更加無語問蒼天，為什麼連木頭都欺負她？！

洪育萱這角色在這一集結尾有了翻轉，看似公主病的她，有自己一套愛護家人的方式，在被公路警察攔檢時，自願掀開衣服，露出腿上的瘀青，用自己被家暴的苦楚換取自由通行，得到警察一個擁抱和一句「快走」，短短幾秒的畫面讓許多觀眾留言反應「警察的擁抱後座力很強」、「這段看真的秒哭」。

謝盈萱對這段劇情同樣相當有感，對鍾欣凌飾演的女警相當佩服，她說：「學姊（鍾欣凌）在喜劇與正劇間，拿捏得爐火純青，讓我望塵莫及的精湛功底，穿梭在可喜可悲之間，讓大表姊跟女警2個女人短短的一場戲，就逼出我的眼淚再反轉大笑。」洪育萱最終坦然面對自己被家暴的事實，在陳嘉玲面前露出自己臉上被老公揍的傷痕，讓觀眾看了更加心疼她。這場戲天心特別素顏上陣，她笑說：「素顏是我演藝生涯的一大挑戰。」

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