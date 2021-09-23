【個人意見】梅根福克斯的國王新衣

MTV台舉辦的VMA，中譯為「MTV音樂錄影帶大獎」，現在很多人可能會問「什麼是錄影帶？」錄影帶就是一種長方形用來儲存影像和聲音的東西，音樂影片大獎可能是比較適合的新中文名字，音樂人一向敢於做自己，所以有很多大膽出格的服裝。

Doja Cat以這個黑暗中著裝女海盜的造型出現，黑色的馬甲是一個蠻好的主題，但是上面纏繞的紫色布料充滿一種慌亂感，紅色的矽膠長襪搭配厚底鞋，增添了一絲SM的風味，加上摩登原始人的石頭項鍊，是造型師放飛自我之作。

Kacey Musgraves的紫色造型我很喜歡，使人想起非常時尚的天線寶寶。大駝鳥羽毛的帽子讓紫色洋裝跟紅手套多了戲劇性，但要挑戰跟幾個禮拜前的Lady Gaga撞造型，仍然是一個很勇敢的舉動。

Lil Nas X已經走上不可抵擋的境界，既然沒有性別或任何預算上的框架，他就可以穿各式各樣具有實驗性的服裝，這件紫色半露胸的西裝造型，在經典的男裝剪裁下增添戲劇性，是一個很適合他的造型。

Billie Eilish在這次維持寬鬆路線，以超大毛衣搭過膝裙子和腳上的厚底鞋，很有個人風格，但也少了一點驚喜。

Camila Cabello的粉紅配大紅蝴蝶結洋裝，如果只看衣服有點像一尾憤怒的章魚，胸部是章魚的眼睛，底下是章魚腳，我覺得粉紅色眼妝有點太過度，不過這衣服本身是很難駕馭的。

梅根福克斯的全透明洋裝，讓人質疑這衣服存在的意義，但我倒喜歡她把內褲當成視覺焦點的這個想法，如果都要露內褲了，穿一件閃亮亮的告訴大家「我就是要露」，似乎是一個不錯的反向思考，同時她男朋友打扮成一個聖誕節裝飾還蠻可愛的。

不知道艾薇兒有沒有把這個格紋註冊成為自己的註冊商標，這完全是大家看到她時會想到的一個圖案，她看起來是回憶和當代流行的巧妙結合，相當有趣。

比利波特這次眼妝下手有點太重，煙燻妝應該看起來迷濛而不是烏青，金屬色閃亮西裝造型則，就是那樣，我突然有點想看到他穿一套超傳統的正式西裝。

芭黎絲希爾頓即將為你帶來這段花式溜冰表演，搭配的音樂是《Let it Go》。

Troye Sivan精準的演繹出一個毛料不能烘乾的概念，因為會縮水。這套短版西裝我之前看的時候曾經想過到底誰會穿，結果還真的有人穿上紅毯並露出纖細腰身，我仍然不確定這是不是個好主意。

你沒辦法說服我Charli XCX這身衣服是真的洋裝，而不是閨房情趣的性感睡衣。

圖片來自Vogue