最新文章

最新影音

×
babyou
babyou
星鮮事淘星聞

拍《月老》遇死亡衝擊！九把刀岳母猝逝後首露面：遺憾她沒能看到電影

文 : NOWnews今日新聞

九把刀執導的電影《月老》被選為今年台北電影節開幕片，他今（23日）與監製黃立成、主要演員柯震東、宋芸樺、王淨出席記者會為新片造勢，被問到岳母施打疫苗後猝逝，九把刀感慨地說：「很遺憾她沒能看到電影。」

▲柯震東（右）在《月老》中扮演紅娘，穿梭在人間與地府之間，左爲王淨。（圖／傳影互動）

《月老》提及「人生中最奢侈的幻想，是失而復得」，九把刀表示，寫劇本階段遭遇「死亡的衝擊」，因為養了14年的拉不拉多犬「阿魯」因病過世，電影開拍後，老婆周亭羽懷孕，讓他有種奇妙的感覺，「你以前覺得不重要的事變得很重要，重要的事變得不重要。」

▲岳母過世之後，九把刀希望家人能夠得到一個清楚明白的答案，因此忍痛選擇報驗解剖。（圖／九把刀臉書）

九把刀岳母7月底打AZ疫苗，4天後出現不適症狀，幾個小時後在家中離世，解剖報告於9月初出爐，家屬低調沒有對外公布死因，提及岳母，九把刀收起談笑，坦言很遺憾對方沒看到《月老》就離開，希望媽媽在另一地方能看到電影。（編輯：楊穎軒）

▲黃立成（左起）、九把刀、宋芸樺、王淨、柯震東為《月老》拉票。（圖／NOWnews直播）

更多精彩報導，詳見《   NOWnews今日新聞   》網站
   本文由《  NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載

【姊妹淘】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
Tags : AZ疫苗九把刀宋芸樺月老柯震東王淨黃立成

NOWnews今日新聞
NOWnews今日新聞 提供即時新聞以及豐富的政治、財經、生活、運動、娛樂、國際、社會等軟硬性新聞，屬綜合性的網路新聞網站 https://www.nownews.com