鍾欣凌3秒落淚嚇壞楊銘威！《婆婆》母子飆戲　全場工作人員紅了眼眶

鍾欣凌、Darren（邱凱偉）、楊銘威合拍車子廣告，再續《我的婆婆怎麼那麼可愛》母子緣分，2位「兒子」為了買車，對鍾欣凌出盡奇招，無論情緒勒索或是撒嬌溫情攻勢，都讓鍾欣凌照單全收，其中鍾欣凌一場與兒子楊銘威的對戲，更使出「3秒落淚」絕招，讓全場工作人員紅眼眶不說，演對手戲的楊銘威當場被嚇到，他笑說：「我跟『媽媽』說，妳怎麼這麼厲害，結果她回我說太久沒工作，要好好表現一下。」

3人彼此分享選車、駕車的心得，鍾欣凌透露自己其實從小至今考了5次駕照仍然沒過，認定從此與開車「絕緣」，決定乖乖地坐副駕駛座負責導航，她自曝坐副駕駛座的「後遺症」，就是會忍不住右腳假裝踩煞車，她笑說：「因為坐副駕座位特別對於車子行進特別敏感，只要有車經過我都很緊張，會忍不住有踩煞車的姿勢。」未來想換大台休旅車的鍾欣凌表示：「年輕的時候當然愛跑車，但隨著生了小孩之後，安全還是最重要。我記得有一次坐了跑車，發現不太適合我，因為我發現一坐進去我竟然爬不起來，加上跑車底盤太低，得靠大腿很有力才爬得起來。」

而有小孩的Darren及楊銘威也同樣會選擇大型休旅車，Darren透露過去家裡爸爸有一台休旅車，每次都會載著他們上山下海，自認是「車迷」的他常看車子相關資訊及影片，坦承在安全的前提下愛開快車，他笑說：「最痛恨不打方向燈的人。」注重車子舒適及空間的楊銘威則坦承，對於休旅車非常動心，聊到平時開車不為人知的習性，看起來帥氣帶些雅痞味的楊銘威笑說：「很多人都以為我開車很快，但殊不知我是屬於開慢車一派，還是個超級安全駕駛，而且我開車不愛聽音樂及廣播，喜歡安靜地開車。」

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