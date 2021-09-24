葛仲珊昔挺范瑋琪遭出征！深夜疑丟「引退震撼彈」：學會let go回不去螢光幕了

36歲饒舌歌手葛仲珊（Miss Ko）2012年出道，首張專輯就奪下金曲新人獎，去年因發聲力挺失言的好友范瑋琪，遭網友出征，她刪光IG貼文後淡出歌壇，直到今年8月才發文分享近況，原以為將重新復出，怎料，葛仲珊昨（23日）深夜疑似丟出引退震撼彈，「我回不去螢光幕前了！」

葛仲珊回憶，入行後學了中文，寫了3張專輯的歌，到世界各地演出，與各類歌手和品牌合作，拍MV雜誌和廣告，甚至當過麥當勞代言人，這一切對她來說是一場夢，雖然精彩，也很珍惜，但這樣忙碌的生活自己承受不了，生理和心理都生病，2018年完成金曲獎演出後決定休息，回家找更健康的生活方式。

休養期間，葛仲珊說：「我學會了怎麼let go，不需要像機器一樣不斷地工作或創作，重新調適了我的心態。雖然這樣造成我很大的uncertainty（不確定），但努力過後得到的freedom（自由）和平靜令我回不去螢光幕前了！」她說也許這不是大家想聽到的結果，但因為不希望這場夢沒結尾，寫了新歌《My Legacy》讓關心她的人知道，「不管我們相隔多遠，或多久沒見，我會永遠陪著你們。」

無預警的聲明讓粉絲相當震驚，但也給予葛仲珊祝福，「希望妳能夠繼續創作，螢光幕與失去自我不一定是同義詞」、「無論妳怎麼決定都支持妳」、「妳的表情告訴我，現在這個樣子是妳自己最舒服自在的妳」、「覺得很棒～能夠找到自己想要的生活方式，自己活得開心就好」、「永遠記得華語歌壇出了一個饒舌界的鄧麗君」！（編輯：楊穎軒）

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