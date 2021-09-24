華航林依晨坦承無預警「被離婚」！親吐與賴弘國短命婚：陷入黑暗期其實很傷心

有「華航林依晨」美稱的前空服員趙筱葳（Ivy），近日與YouTuber理科太太對談，罕見提及與型男醫師賴弘國那段破碎的婚姻，坦承當初是被男方提離婚，「29年來從來沒想過，我人生會有這一段，對我來說是一個很大的震撼彈！」

趙筱葳與賴弘國交往1年半，2016年4月登記結婚，沒想到，同年10月就閃電離婚，她坦言那是人生的一場巨變，自認從小到大，工作、交友、感情等人生狀態都在自己掌控之中，「但29歲那年發生我無法預想到的事，我遭遇我婚姻的改變，我完全沒想到，有一天竟然要走到離婚這一步！」

理科太太問當初為何會做出離婚的決定，趙筱葳透露是協商的結果，「我對於婚姻的想法是兩個人要有共識經營，而且婚姻的基本是基於愛，你愛彼此、愛家庭、愛小孩，如果今天這個關係沒有愛了，我覺得就可以把合約給解除。」

趙筱葳說，離婚當時的心情有點無奈、措手不及，「其實這件事不可怕，但那時候的我承受不起，我花很長的心理建設才走出來」，更透露是被離婚，「這件事突然被丟進來，我是必須要接受的那個人，這一切都打亂了我的步調，我其實是很傷心。」

因為無預警被離婚，除了自身情緒要處理，還要面對被輿論消費、攻擊，趙筱葳陷入一段很長的黑暗期，半年來把自己關在桃園老家，拒絕一切社交活動，最後靠著本身的信念、朋友鼓勵才漸漸覺得事情沒想像中嚴重、逐步回到交友圈。

趙筱葳表示，現在的男友給她很大的自信心，「我就會覺得，其實我還是值得被愛的，那個被愛除了是別人給妳愛情，還有就是做每一件事會把自己放在前面」、「我的價值不在於別人，不是因為你覺得我很棒，我才會變棒，而是因為我本來就很棒。」（編輯：楊穎軒）

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