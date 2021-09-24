邀王力宏吃飯挨轟防疫破口！徐若瑄被問「是否還會聚餐」深刻檢討：人非聖賢

歌手王力宏從美國返台後，結束14天隔離後就跑去好友徐若瑄家中聚餐，被質疑未完成7天自主健康管理就「趴趴走」，遭批是防疫破口，雖然事後雙方接連發文道歉，王力宏仍然遭到台北市衛生局依《傳染病防治法》開罰新台幣1萬元。今（24）日徐若瑄與莊凱勛出席戲劇《誰在你身邊》聯訪時，被問到最近是否還會想邀請朋友到家中聚餐，她表示每次都很珍惜與朋友和家人相聚的時光：「最近比較忙，然後一回來台灣就很珍惜，所以在哪邊也都很珍惜跟家人、朋友相聚的時間，因為回新加坡一待又是2個月。」至於有沒有關心王力宏，徐若瑄表示目前正在深刻檢討當中：「人非聖賢孰能無過，這麼不小心，一定要跟大家道歉，這是嚴肅的事情。」

徐若瑄當時被發現後，就趕緊發文試圖滅火：「謝謝網友和媒體的提醒，這個好朋友聚會，我們疏忽了相關防疫規定與其嚴重性。對不起，非常抱歉，也保證以後不會再發生，特此向大眾致歉。」事實上，王力宏結束14天隔離後就未戴口罩與徐若瑄、黑人、范瑋琪及陳子鴻等友人聚會，完全忘記需遵守7天自主健康管理禁止群聚規定，台北市副市長黃珊珊日前就表示，王力宏的確違反自主健康管理規定，將依訂定的裁罰基準做裁處。

徐若瑄為戲劇《誰在你身邊》增胖，被導演何潤東告知不能太瘦，所以她宵夜都吃2份，自爆製作人、工作人員都被她嚇到。徐若瑄也笑說自己越拍越胖，而比起身材纖細的張鈞甯，自己看起來更加圓潤，在戲中揹對方時，還差點摔在地上，開玩笑表示：「為了讓張鈞甯得影后，所以我必須吃胖一點。」

徐若瑄除了擔任製作人之外，也在戲中飾演人妻「曾詠潔」，坦言這個角色讓她想起小時後的自己：「我爸媽小學3年級就離婚，當時爸爸喜歡賭博，不過媽媽卻很樂觀，很少抱怨，認為事情總有解決知道，讓我回想到自己小時候的生活。」

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