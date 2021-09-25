難忘與林志玲舊情？言承旭演唱淚水止不住　筆記洩心聲「沒有妳我什麼都不好」

大陸綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》自開播以來，一直是外界關注的焦點，參與錄製的男星們許多都是熟面孔，包含林隆璇、言承旭、陳小春、尹正等人都在其中。而近來言承旭在節目裡演唱歌曲《偶然》，沒想到卻因此潸然淚下，引起關注。

日前節目播出的內容裡，林志炫、黃征、言承旭、張雲龍等人一起演唱歌曲《偶然》，該曲改編自徐志摩詩歌，主要描寫徐志摩心中的遺憾，言承旭在表演舞台上唱到最後竟落下男兒淚，而他在演唱時拿著一本筆記本，奮筆疾書的寫著什麼，直到最後才秀出他書寫的文字：「妳好嗎？沒有妳我什麼都不好。」

事後主持人爆料言承旭在彩排時就哭了很多次，被問到落淚原因，他僅表示是將情感帶入到了徐志摩的故事中，因此遭主持人吐槽：「不是你自己的故事嗎？」言承旭難得出現慌亂反應，讓網友不禁聯想到當年他與林志玲的舊情，因此紛紛留言表示，看言承旭唱這首歌的時候，就想到他與林志玲的感情，「很不圓滿的愛情，卻刻骨銘心」、「他與林志玲，始終覺得意難平」。

當年言承旭與林志玲情纏17年，兩人的緋聞從沒斷過，2017年時還在馬來西亞被目擊一起上健身房，之後卻沒了下文。再後來，林志玲談及感情問題，只回應目前單身，斷開了與言承旭的緋聞。之後林志玲決定與AKIRA廝守終身，讓一直無法勇敢面對感情的言承旭，徹底澆了一頭冷水，2人的緋聞也就此終結。

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