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曹格女兒長大了！11歲「包子妹」慶生　圓臉消風變清秀美少女

曹格▲曹格女兒「包子妹」Grace，圓臉消風，清新的少女模樣令人驚豔。（圖／翻攝曹格微博、吳速玲臉書）
文 : NOWnews吳雨婕

歌手曹格2008年與老婆吳速玲結婚，婚後育有一子Joe、一女Grace，而因為女兒Grace先前上綜藝節目時，有著可愛又肉嘟嘟的臉蛋，被暱稱「包子妹」。吳速玲24日在社群媒體上貼出慶祝Grace的生日影片，Grace空靈俏麗的模樣，引起關注。

▲「包子妹」Grace迎來11歲生日。（圖／翻攝吳速玲臉書）

 

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吳速玲 Shuling Wu（@5400wu）分享的貼文

吳速玲在臉書上貼出一段慶祝女兒「包子妹」Grace生日的影片，影片中可以聽到曹格、吳速玲在鏡頭外開心地唱著生日快樂歌，桌上有著超大生日蛋糕，曹格溫柔提醒女兒要許願，令人注意的是，Grace與過去圓潤的臉蛋不同，包子臉已經消失，蛻變成了亭亭玉立的少女。

Grace在影片裡綁著高馬尾，穿著白色短上衣，露出小蠻腰，小大人的模樣清新又俏麗。吳速玲在貼文上寫道：「我最澎最Q最好捏的寶貝，11歲生日快樂！愛看妳搞笑的模樣，真的很逗趣，我的寶貝～愛妳呦，祝福妳願望成真，雖然妳不告訴我妳許了什麼願，看妳整個晚上開心的笑容，整個好甜。我的寶貝長大了，11歲還是那麼可愛，怪不得整天我還是要親親抱抱捏捏，生日快樂，Grace。」

▲11歲的Grace已經亭亭玉立，是個小少女了。（圖／翻攝吳速玲臉書）
▲曹格（左）的女兒Grace（右）過去因為圓潤又可愛的臉蛋，被暱稱「包子妹」。（圖／翻攝曹格微博）

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Tags : GRACE包子妹吳速玲圓臉慶生曹格清秀生日美少女