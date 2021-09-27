藝人澎恰恰去年欠下2.4億元債務，日前還扯出連千毅2千萬的直播邀約，在17日時他與林姓密友一起現身記者會否認此事。而他26日晚上7點開直播，再度與林姓密友一起現身，也趁此機會揭開了這位密友的身家背景，也透露初步計畫要拍片還債。

該名「林姓密友」是金星集團的賭場大亨林秉文，日前他的經歷被爆出是蘆洲角頭出身且身價百億，還有「鱸鰻」的綽號，而他創立的金星集團博弈事業版圖，橫跨東南亞、南韓等多國。針對傳聞中曾混過幫派，林秉文澄清：「我要強調沒有參與任何幫派，年少時候混過，事實不能改變，對之前的年少輕狂的過去跟大家說聲不好意思。」

至於外傳身價百億，林秉文也大方坦承先前在海外經營的事業，真的有這個數字，「這只是一個數字而已，現在我澳門的生意已經慢慢不再碰了，這兩年回來，把海外投資收回來，想為台灣做一些事情。」澎恰恰也在直播中透露，因為要還債壓力很大，林秉文聽聞隨即表示：「對啊，澎哥都快想不開了。他欠人家錢都那麼敢於面對，大家應該要給他機會，讓他好好發展，我希望就是多支持他的人，批評少一點，支持多一點才是最重要。」

對於還債日程，澎恰恰提到，林秉文已經有在幫忙規畫，林秉文回應：「往後的路要走怎麼，我有稍微詢問一些朋友，下周會開始了解一下。」就算因為拍攝電影讓澎恰恰債台高築，也不忘電影夢的他，透露初步計畫要拍長片還款，卻遭林秉文吐槽：「希望澎哥不要再走這條路了。」

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