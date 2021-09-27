觀眾狠拆《俗女2》CP？美女主播批蔡永森EQ低　陳嘉玲被勸分手

《俗女養成記2》劇情預告陳嘉玲（謝盈萱飾）想挽回「孩子爸爸」蔡永森（藍葦華飾），引起許多網友熱烈討論到底陳嘉玲和蔡永森應不應該復合？希望復合和不希望復合的人各占一半，希望復合的網友反應「這樣就分開太可惜了」、「會復合，孩子也要生」，不希望的網友則表示「暴力零容忍，摔東西就是不行」、「吵架就失控，誰知道以後會不會打人」，很擔心蔡永森有暴力傾向，對此，華視美女主播宋燕旻也提出自己觀點，直呼「蔡永森」吵架砸窗EQ太低。

對於不少網友提出「森玲CP」一定要復合，不然孩子就沒有爸爸的言論，宋燕旻無法認同，她表示，「不管是婚姻關係或是交往關係，若彼此不適合，不當情人也能共同養育孩子，我們彼此不相愛但我們都愛著我的孩子，這也適合用在離婚的父母身上，所以不需要被世俗的框架綁架。」此外，她也對蔡永森這角色吵架就會摔破窗戶，又不善後的行徑相當不以為然，直指「這是十分不負責且沒有自制力低EQ的行徑」，更建議粉絲在交往過程中，如果碰到有情緒障礙的人，請立刻離開。

戲裡陳嘉玲原本計畫去墮胎，但陰錯陽差被安排成產檢，當她看到超音波中胎兒的心跳時，又放不下這生命，陷入生不生的難題之中，而在第七集的劇情中，陳嘉玲在嘉玲媽和洪育萱的開導之下，因為擔心咖啡影響胎兒，而把咖啡倒掉的動作，也透露她準備要迎接這個新生命了。而戲外謝盈萱表示曾經有過想感受懷孕、生小孩當母親的感覺，但她說：「小孩是個生命，生出來是一輩子的事情，要負擔一個孩子人生，要把他教育到好是太困難的事情，先把自己照顧好就好。」現階段沒有生小孩的想法。

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載