前奏一下就哭了！Faye睽違3年再唱《Lydia》　歌迷讚：聲音無可取代

因為F.I.R更換新主唱，久未現身的Faye詹雯婷，25日晚驚喜站上饒舌選秀節目《大嘻哈時代》的舞台，與參賽選手Yappy合作，演繹搖滾風格的《Lydia》。而兩人在台上的表演，讓許多粉絲感動不已，還有人給Faye與Yappy取了暱稱「私奔組合」，觀眾看完節目之後，湧出一波回憶殺，讚美Faye的歌聲是無可取代的聲音。

《Lydia》對Faye詹雯婷來說很有意義，這是她的聲音被大家認識的第一首歌，出道至今也從來沒跟任何人合唱過這首歌，Faye透露：「大家可能會疑惑，《Lydia》這麼搖滾，要怎麼跟饒舌結合？Yappy很仔細地問了我這首歌的創作背景、歌詞的意境。他也看了《鬥魚》這部劇，把自己對男主角及戲劇的想法，延伸出新的故事，帶入到rap歌詞裡面，賦予這首歌新的意義，創造出把經典承接下去的感覺。」

Yappy禮數周到，第一次練團就帶了仙草奶茶、第二次彩排送上甜甜圈給Faye，Yappy開玩笑說是因為Faye詹雯婷人太甜了，才會準備甜食送給她。彩排當天也恰巧是Faye詹雯婷的生日，正當她被訪問著彩排心得到一半的時候，選手們突然捧著蛋糕、唱著生日快樂歌突襲，讓她又驚又喜，打趣道：「突然被這麼多小鮮肉包圍，心跳好快！」

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