37歲賀軍翔2017年迎娶圈外女友陳怡玟，婚後老婆為他誕下2名可愛女兒，去年11月他接受《NOWnews今日新聞》專訪，聊及第三胎會不會想要男生，一句「確定是兒子再生」引來大陸網友議論，批賀軍翔重男輕女，對此，賀軍翔親自發文致歉，並解釋當下回答的真意。

當時記者問賀軍翔生子話題，他表示：「我覺得健康比較重要，但希望第三胎是…趕快去問一些祕方啊，就是確定是兒子再生。」稱聽聞7、8週就可以先確認性別，要不然兩個女兒就夠了，被問如果第三胎還是女生，賀軍翔嘆了一口氣，笑說那他去擲筊好了，「如果真的是女兒，有可能就不會想生了！」

大陸網友近日挖出這段訪問，部分的人質疑賀軍翔失言，「兒子女兒難道不一樣嗎」、「這是什麼思想」，有人緩頰：「前兩胎是女兒的情況下，第三胎希望是男孩沒毛病啊，一種願望的表達」、「誰不希望兒女雙全呢？」

得知言論發酵，賀軍翔昨（26日）發文道歉：「我為當時所發表未經深思熟慮脫口而出的錯誤觀念言論向大家道歉。」澄清「確定是兒子再生」並非自己真正的意思，而是認為太太已經為他生下兩個女兒，他很感激，生第三胎也只是假設，「還要太太再辛苦一次的話，我和太太確實希望自己的孩子有男有女，兩個女兒也希望自己能有一個弟弟，如果是一個男孩那當然是最好，但男女肯定本來就是平等的。」（編輯：楊穎軒）

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