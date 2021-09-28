韓版戴姿穎！《魷魚遊戲》厭世臉美女竟是176公分超模　IG暴漲500萬粉絲

南韓影集《魷魚遊戲》一上架就掀起全球討論，不少綠葉演員因此爆紅，其中飾演編號67參賽者姜曉的女星鄭好娟，在該劇開播前，IG粉絲數只有40多萬，27日已漲到523萬，只花10天時間激增10倍，人氣不容忽視。而她的長相讓不少台灣觀眾表示「很像戴資穎」，因此有了「韓版戴資穎」封號。

鄭好娟身高176公分，2013年參加《Korea’s Next Top Model 4》選拔首度亮相，最終獲得第3名成績，她以模特兒出道後，只出演過美妝、旅行的節目，2017年進軍國際，參加紐約、倫敦、米蘭等時裝秀，不少知名精品都曾找她合作。

近期話題不斷的《魷魚遊戲》，正是鄭好娟的戲劇處女作，人生首個配角就讓她一炮而紅，粉絲追蹤數從未開播前的40萬，如今已漲10倍以上來到523萬，其中不乏亞洲、歐美地區的海外粉絲。此外，鄭好娟的男友，被起底是《請回答1988》的「娃娃魚」李東輝，據悉2人愛情已長跑6年，非常穩定。

鄭好娟在《魷魚遊戲》中飾演生活坎坷的脫北者「姜曉」，她帶著弟弟冒死逃到南韓，為了讓家人過上好日子，將人生賭在456億獎金的「魷魚遊戲」上。《魷魚遊戲》全9集可至Netflix收看。

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