高富帥男友曝光！吳姍儒被爆明年1月嫁人　甜蜜招認「他已經求婚」

吳姍儒（Sandy）是吳宗憲的長女，出道8年已經拿下2座金鐘主持人獎，今年挑戰第3座，堪稱主持小天后，事業正熱的她，感情也備受關注，現任男友讓老爸讚不絕口，Sandy也坦言「會在對的時間步入婚姻」，但不會閃婚，外傳她明年1月29日步入禮堂，Sandy今（27日）親口證實確有此事，「他已經求婚了！」

Sandy 2012年從美國留學返台後，於光復國中擔任英文老師，同時兼任高中補習班老師及家教，隔年，她面試節目《Yahoo娛樂爆》主持工作，一腳踏入演藝圈。Sandy入行沒多久就獲金鐘綜藝節目主持人獎肯定，成為該獎史上最年輕的得主，不到3年又奪下第二座金鐘主持人獎。

主持事業蒸蒸日上，Sandy感情動向也成焦點，2016年，她被拍到與男友一起泡湯，戀意外曝光，當時男方被媒體戲稱「泡友」，Sandy覺得太難聽，向媒體求饒，希望幫愛人正名「毛帽男」。此後，小倆口多次被直擊約會，還攜手鑑賞大安區賞豪宅，而男友也早就見過吳宗憲、張葳葳夫婦，顯見Sandy很早就認定與男方共度下半輩子。

Sandy的男友從模特兒出身，身高178公分，俊俏五官神似韓星玉澤演，年紀約30來歲，據悉，男友白手起家開廣告公司，傳出是身價上億的CEO，為典型的高富帥，而Sandy也與男友大方愛，不僅常常帶男友回家，也一起參加家庭聚會，日前更一起參加Sandy妹妹吳則含的婚禮。

事實上，Sandy曾以「重要的人」稱呼男友，前年出席活動，被問到另一半害羞語塞，一旁吳宗憲不停稱讚男方，甚至脫口5、6年後大女兒就會嫁人，讓Sandy聽了哭笑不得，吐槽「真的是莫名其妙的數字」，然而她也坦言不會當高齡產婦，35歲前一定會當媽，也會在對的時間步入婚姻，但個性理智，不太可能閃婚。（編輯：楊穎軒）

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