吳宗憲日前才嫁掉二女兒吳則含，他昨（26號）生日當天再傳喜訊，大女兒吳姍儒（Sandy）爆出明年也要結婚，對此吳宗憲今（27日）跟女兒現身中天電視一樓舉行記者會，吳姍儒承認婚期訂在明年1月29日，目前還未登記，「準丈夫」是室內設計師，又高又帥更獲得吳宗憲認證：「是韓劇裡才會出現的人物！」

吳宗憲表示不知女兒要結婚，是透過媒體告知才知道，他無奈表示：「她被妹妹超車在不爽，現在根本是報復性結婚，我整個人是晴天霹靂！」更說道：「2個外來的朋友，從我們家劫走兩位正妹，你們現在是怎樣？如果到時候是整我的，我會翻臉喔！」

吳姍儒否認未婚懷孕，目前也還未登記，婚宴日期選在明年1月29日，僅是想到時間接近過年，不用勞煩媒體記者，「該給的照片我不會漏給，沒想到還是被大家發現了！」至於婚後是否引退？她也駁回說：「絕對沒有，我是事業心很重的人，我很享受工作，沒有要引退，目前至少到2022整年計畫都排完，不可能要引退，感謝愛戴我的廠商粉絲，不管是各式各樣計畫，都會如期舉行。婚姻是一件大事，但就是生活中的一件事，工作是很重要的，我不會引退，謝謝大家關心。」

吳宗憲談到對未來女婿的印象，他說：「很帥啦，原因就是因為太帥了，根本就是韓劇裡面才會出現的人物，真的很帥，重要的是很孝順，主要原因也是基督徒，事業很認真，我有兩個裝潢的案子，要丟給他，到現在還沒幫我用，因為他工作滿檔，結果我的事情還沒處理，就想處理我女兒？」

吳姍儒補充解釋，未婚夫是一位室內設計師，彼此認識一段時間，爸爸有交代一些案子給他。至於認定對方的關鍵，她表示：「孝順、善良、話不多，我很樂見在我生活中的男人話不要多，長得高很重要，還OK！」

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