《俗女2》暖男破功！蔡永森吵架誤踩四大地雷　導演洗白「他不是暴力狂」

熱播的台劇《俗女養成記2》播出至第8集，影迷最關切的仍是女主角陳嘉玲未來情歸何處，原本頗被看好的「森玲CP」，最近情海生波，因陳嘉玲隱瞞懷孕事實，雙方颱風夜大吵一架，男主角蔡永森拿起杯子砸窗，在風雨飄搖的夜裡一走了之，既打破了窗戶，也粉碎觀眾的心，暴力行為引起撻伐，網友趕緊勸退陳嘉玲分手，不要因為有小孩而結婚，嫁給這款男人千萬「母湯啊」。

世界上沒有不吵架的情侶，吵架也是一種溝通方式，不過是要宣洩情緒，還是尋求共同解決問題之道，得看當事人EQ是否夠高。森玲CP這一吵，蔡永森偏偏踩中許多情侶交往的四大地雷，才會讓女觀眾看到氣噗噗！

一、暴力行為不可取

吵架情緒不好，拿杯子出氣，是多數觀眾最難忍受的，尤其颱風夜窗戶破了個大洞，對懷孕的陳嘉玲來說，這居家安全問題無啻是雪上加霜，男方顯然情緒管控不佳，下次可能上升到摔家具、擺設，加以延伸想像，未來對另一半會有怎樣的行為，當然會讓粉絲憂心。而且，蔡永森是否忘記他待的地方是別人家裡！？

二、翻舊帳最倒胃口

蔡永森跟陳嘉玲是青梅竹馬的舊識，吵架時一把火上來，口不擇言提及對方的家人，怒罵陳嘉玲是「千金大小姐」，她說的話全家都要言聽計從，卻沒有就事論事，討論懷孕生子的未來規劃，翻舊帳且以「你以前就是怎樣怎樣……」的話語為別人貼標籤，踩中很多女生的地雷，果然讓陳嘉玲氣炸。

三、莫再提前男友

吵架的話術很多，最忌諱的就是提前任，如果尊重對方，就該把另一半的前男友、前女友的話題都鎖在記憶的保險箱裡，避免重蹈覆轍，蔡永森說氣話時，竟然要陳嘉玲去找舊愛江顯榮結婚，這與之前暖男形象大相逕庭，在前幾集他不嫌棄對方年紀、美貌，甚至更年期提早降臨，第6集的蔡永森卻會提前男友，讓很多觀眾失望，男女交往就是要把目光放在眼前人身上，老提前任的優缺點，都是不適當的行為。

四、自卑的男人難長久

而追根究柢，蔡永森為何得知陳嘉玲懷孕也不敢開口問，卻偷偷辭掉棒球教練工作，重操舊業要當房仲賺錢，起源於嘉玲媽問他薪水多少，何時要娶嘉玲回家，喚起了他自小出身單親家庭，爸爸欠債落跑的傷心事，昔日委屈曾暫住陳嘉玲老家，如今薪水一個月3萬多元，相比之下，與女方形成落差，蔡永森的內心自卑感作祟，才會怒嗆對方看不起自己，甜蜜同居變成委屈求全，甚至狠摔玻璃杯一走了之。這樣的自卑感如果無法改善，在女方面前抬不起頭，即使為了孩子一時復合，未來還是會重蹈覆轍。

飾演蔡永森的演員藍葦華說，社會上長期要求男人賺錢養家，經濟要求較高，這也是長久以來的一股無形壓力，所以蔡永森才會情緒大爆發。《俗女養成記2》的吵架四大地雷，也是很多男女交往時容易誤觸的禁區，如果下一集，森玲CP能冷靜思考，彼此把話好好說完，或許還有轉圜餘地。

而颱風夜這一吵，蔡永森先前的暖男形象大破功，引起網路一陣罵聲，不僅演員藍葦華嚇到，導演嚴藝文、陳長綸也很訝異，昨（26）日映後直播趕緊說明，原本劇本上沒有摔杯子這場戲，導演為配合劇情角色的情緒堆疊，臨時加碼一場戲，烘托兩人都到臨界點。事前團隊考慮了很久，擔心塑造成蔡永森暴力形象，最後為求真實還是拍了，「生氣時又不敢丟就太假了，現在還是覺得這個決定是對的」。

導演強調，這場戲是戲劇效果，剛好安排到陳嘉玲新家場景拆除前最後一天，也是一種天時地利人和，呼應吵架後家裡殘破的感覺，畢竟人沒有永遠完美，好男人也會有情緒、理智線斷掉的一刻，演員只是配合表演，嚴藝文請觀眾不要上升到演員，再三掛保證藍葦華是個溫柔的「愛家好男人」，拍這場戲也很緊張，怕玻璃誤傷到其他人，「希望觀眾不要說蔡永森是暴力狂！」（笑）