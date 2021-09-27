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《俗女2》暖男破功！蔡永森吵架誤踩四大地雷　導演洗白「他不是暴力狂」

文 : 江芷稜

熱播的台劇《俗女養成記2》播出至第8集，影迷最關切的仍是女主角陳嘉玲未來情歸何處，原本頗被看好的「森玲CP」，最近情海生波，因陳嘉玲隱瞞懷孕事實，雙方颱風夜大吵一架，男主角蔡永森拿起杯子砸窗，在風雨飄搖的夜裡一走了之，既打破了窗戶，也粉碎觀眾的心，暴力行為引起撻伐，網友趕緊勸退陳嘉玲分手，不要因為有小孩而結婚，嫁給這款男人千萬「母湯啊」。

▲陳嘉玲（左）家裡的蓮蓬頭壞了，蔡永森遲遲未處理引發吵架戰火。（圖／華視、CATCHPLAY提供）

世界上沒有不吵架的情侶，吵架也是一種溝通方式，不過是要宣洩情緒，還是尋求共同解決問題之道，得看當事人EQ是否夠高。森玲CP這一吵，蔡永森偏偏踩中許多情侶交往的四大地雷，才會讓女觀眾看到氣噗噗！

一、暴力行為不可取

吵架情緒不好，拿杯子出氣，是多數觀眾最難忍受的，尤其颱風夜窗戶破了個大洞，對懷孕的陳嘉玲來說，這居家安全問題無啻是雪上加霜，男方顯然情緒管控不佳，下次可能上升到摔家具、擺設，加以延伸想像，未來對另一半會有怎樣的行為，當然會讓粉絲憂心。而且，蔡永森是否忘記他待的地方是別人家裡！？

二、翻舊帳最倒胃口

蔡永森跟陳嘉玲是青梅竹馬的舊識，吵架時一把火上來，口不擇言提及對方的家人，怒罵陳嘉玲是「千金大小姐」，她說的話全家都要言聽計從，卻沒有就事論事，討論懷孕生子的未來規劃，翻舊帳且以「你以前就是怎樣怎樣……」的話語為別人貼標籤，踩中很多女生的地雷，果然讓陳嘉玲氣炸。

三、莫再提前男友

吵架的話術很多，最忌諱的就是提前任，如果尊重對方，就該把另一半的前男友、前女友的話題都鎖在記憶的保險箱裡，避免重蹈覆轍，蔡永森說氣話時，竟然要陳嘉玲去找舊愛江顯榮結婚，這與之前暖男形象大相逕庭，在前幾集他不嫌棄對方年紀、美貌，甚至更年期提早降臨，第6集的蔡永森卻會提前男友，讓很多觀眾失望，男女交往就是要把目光放在眼前人身上，老提前任的優缺點，都是不適當的行為。

四、自卑的男人難長久

而追根究柢，蔡永森為何得知陳嘉玲懷孕也不敢開口問，卻偷偷辭掉棒球教練工作，重操舊業要當房仲賺錢，起源於嘉玲媽問他薪水多少，何時要娶嘉玲回家，喚起了他自小出身單親家庭，爸爸欠債落跑的傷心事，昔日委屈曾暫住陳嘉玲老家，如今薪水一個月3萬多元，相比之下，與女方形成落差，蔡永森的內心自卑感作祟，才會怒嗆對方看不起自己，甜蜜同居變成委屈求全，甚至狠摔玻璃杯一走了之。這樣的自卑感如果無法改善，在女方面前抬不起頭，即使為了孩子一時復合，未來還是會重蹈覆轍。

▲蔡永森（左）因為陳嘉玲隱瞞懷孕一事，彼此心生分岐。（圖／華視、CATCHPLAY提供）

飾演蔡永森的演員藍葦華說，社會上長期要求男人賺錢養家，經濟要求較高，這也是長久以來的一股無形壓力，所以蔡永森才會情緒大爆發。《俗女養成記2》的吵架四大地雷，也是很多男女交往時容易誤觸的禁區，如果下一集，森玲CP能冷靜思考，彼此把話好好說完，或許還有轉圜餘地。

而颱風夜這一吵，蔡永森先前的暖男形象大破功，引起網路一陣罵聲，不僅演員藍葦華嚇到，導演嚴藝文、陳長綸也很訝異，昨（26）日映後直播趕緊說明，原本劇本上沒有摔杯子這場戲，導演為配合劇情角色的情緒堆疊，臨時加碼一場戲，烘托兩人都到臨界點。事前團隊考慮了很久，擔心塑造成蔡永森暴力形象，最後為求真實還是拍了，「生氣時又不敢丟就太假了，現在還是覺得這個決定是對的」。

導演強調，這場戲是戲劇效果，剛好安排到陳嘉玲新家場景拆除前最後一天，也是一種天時地利人和，呼應吵架後家裡殘破的感覺，畢竟人沒有永遠完美，好男人也會有情緒、理智線斷掉的一刻，演員只是配合表演，嚴藝文請觀眾不要上升到演員，再三掛保證藍葦華是個溫柔的「愛家好男人」，拍這場戲也很緊張，怕玻璃誤傷到其他人，「希望觀眾不要說蔡永森是暴力狂！」（笑）

▲蔡永森因自卑感作祟，盛怒後離開陳嘉玲的家。（圖／華視、CATCHPLAY提供）
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Tags : 俗女養成記前男友嫁人家暴暴力結婚翻舊帳自卑蔡永森藍葦華謝盈萱陳嘉玲