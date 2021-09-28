夫妻吵架實況上演！修杰楷斷食爆吼小孩　賈靜雯硬起來：老娘跟你拚了

賈靜雯、修杰楷昨（27）日出席住宅設備集團代言記者會，兩人在廣告中演出夫妻吵架的日常情境，賈靜雯爆料修杰楷演得很開心，「他吼一聲很大聲，我有點愣住，心想到底我平常怎麼虐待你的，你要火力全開，那老娘跟你拚了。」修杰楷平常很少大聲，要吼也是吼小孩居多，賈靜雯說：「他斷食那陣子脾氣超壞的，很在意煮好的東西小孩沒有好好吃，怕浪費食物，但是他是對小孩吼，應該不敢對我這樣。」

由於夫妻倆不常吵架，這次為了廣告拍吵架戲很新鮮，賈靜雯說：「我們平常吵不起來，我會講道理，他也會講他的想法，所以是嚴肅的溝通那種，可是我們只要大聲一點點，女兒就說『你們在吵架嗎？』，我說『那是我們對你們太溫柔了。』」誰比較常感覺到對方情緒不對勁？賈靜雯說：「他比較敏感，感覺得到我不開心，但他是臭臉王，平常就差不多長這樣。」

賈靜雯鮮少與修杰楷一起拍戲，她會覺得尷尬，就連自己當製作人的《媽，別鬧了！》，也沒想過找修杰楷軋一角，「我不想模糊焦點，而且演一對有點順理成章，我是很公事公辦的。」不過她覺得修杰楷應該要演個壞男人，「他演反派很適合，他很少被看到那一面，他自己也很想挑戰。」修杰楷則表示自己看緣分，不會刻意不跟賈靜雯同台，這次拍廣告，有沒有感受到賈靜雯視后的氣場？他笑說：「我每天都可以感受到， 已經很習慣了。」

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