不爭搶不炒緋聞！小鬼逝世1週年，仍留下了無盡溫暖

如果一個明星最高光的時刻，是殞落人間的那一刻，那麼，再多注視的目光都不足為奇。

藝人小鬼逝世一週年了，直到現在，仍是讓人不敢置信的痛心！因為太年輕了，完全無法將他與死亡聯想在一起，去年此時看到新聞推播，只感到震驚，一個36歲的美好生命沒有留下一句話，就這樣悄悄地走了，不只震撼演藝圈，也讓無數粉絲感到遺憾。

因為採訪工作有過交集，印象裡的小鬼，一直是開朗、明亮的代表，影歌視三棲都有不錯成績，可惜尚未有稱得上代表作的作品，常常遇到他是在大堆頭的媒體發表會，一群人排排站，能成為主角、擠得上媒體版面的人卻極為少數，而往往一場記者會，只要主角們鬧出花邊新聞，重點自然會著重在他們身上，排排站的配角們，能有名字和合照出現都算是一次成功的曝光了。

小鬼帶領過滾石的「PLAYBOYZ」的12位歌手發合輯；加入偶像劇《霹靂MIT》演出；主演的電影《陣頭》票房破億，知名度足夠，卻往往不是主角，咖位一直緩慢進步中，總差那麼一步，就能大放異彩。

以往網路新聞尚未興起，平面報紙是藝人爭取曝光的主要機會，在有限的版面上競爭露臉的機會，明星們自然各出奇招，吸引更多媒體關注，不過，人生很現實，通常只有大牌或藝人八卦緋聞會成為焦點，所以有經紀人會教育藝人如何用話術爭取版面，或用各種抱抱、合照方式衝高專輯銷量；還會假裝對其他女藝人有仰慕之意，刻意想炒CP；更有佯裝被公司冷凍，遭受不平等待遇等宣傳手法，可說是無所不用其極。

但小鬼很特別，他的個性不爭不搶，也很少抱怨，永遠會聊的女生是萬年初戀楊丞琳，而不會為了要「有梗」，刻意找人炒緋聞，個性隨和的他，在記者會時遇尷尬時總會開玩笑帶過，是採訪時緩和氣氛的開心果。印象深刻的一次，是某部偶像劇的男女主角傳緋聞，男主角缺席記者會，稚嫩女演員則天真詢問今天版面多大，何時曝光？只有小鬼幫忙解釋演員們關係好，才會造成誤會。

加入電視節目《綜藝玩很大》，是他一個很大的轉捩點，可以展現小鬼認真敢拚的個性，與吳宗憲搭檔主持給了後輩很大的幫助，憲哥輕鬆詼諧的主持風格，不會把搭檔只當成綠葉，反而能讓夥伴展現自我個性，協調融合得極為流暢，獲得年輕族群認可。

去年收看某一集《綜藝玩很大》，小鬼在各個關卡展現體力和智慧，陪隊友一路過關斬將，最後因為遊戲規則輸了比賽，隊友激動哭了，他身為隊長，一直安撫對方情緒說沒關係，那次讓我印象深刻，因為他真的很拚、很聰明、不斷為比賽而奔跑，每個遊戲都如此努力，讓人真實感動了，很好奇「你有必要這麼拚嗎？」我想，那是因為他很珍惜每一次曝光機會，對工作的全力付出，後來我特地到小鬼的粉絲頁留言為他加油。半年後，他離開了，我很慶幸當時留了言，曾表達過對他的支持。

這個月，是小鬼逝世的一周年，親友為他舉辦的《EVOLUTION》個人藝術特展，展現300多幅他生前的手稿、畫作，甚至是運動新聞剪報，讓大家了解不多階段、面向的小鬼。每天都有人起大早來展覽排隊領號碼牌，礙於疫情規定，每天僅讓6,60人入內參觀，這10天裡號碼牌沒多久就一掃而空，畫展26日圓滿落幕，明星友人歐漢聲、坤達、鬼鬼特別來展覽幫忙，為好友盡最後一份力量。

我想，會有這麼多人惦記著小鬼，可能因為他是一個很溫暖的存在吧！不譁眾取寵，不會刻意賣弄自己。就像大多努力沒有獲得關注，仍不斷往前衝的人們，所以當他驟然離開時，會有很多人懷念他的存在、他的善良，分享曾和他相遇時所獲得的一些溫暖。

有人稱讚這些明星朋友是有情有義的好兄弟，也有網友會酸「還要消費小鬼多久」，指責他們蹭熱度，每個人視角不同，自然看法不同。但是否能對此多點包容和體諒呢？朋友意外過世，對網友只是一則新聞，對曾經與他朝夕相處的人，是椎心刺骨的痛啊！

展覽最後一天，小鬼的爸爸現身巡視兒子生前的作品，很可惜的是這300幅畫作沒有任何命名和創作理念的敘述，黃爸爸說，小鬼曾出版過四本圖文集，可惜都已經絕版，來不及一一詢問他這些作品的名稱和想法，如今徒留這些沒有創作者導覽的畫作，成為父親心裡永遠的遺憾。

「有時候不幸的事情，也會發生在善良的人身上」，上天或許並不公平，讓小鬼的作品在離世後才變得受到重視，一早被領取一空的展覽號碼牌、許多粉絲特別購買蒐集公仔，網路上爭搶的絕版書輯、唱片，以及本屆的金鐘獎入圍熱門。我邊看著展覽畫作邊思考著，這些肯定若早點降臨，會是多好的一件事！如果這些被認為是消費小鬼的媒體版面，能在過去出現該有多好？

「還要消費多久？」面對網友的詢問，我只能說，大眾滑手機一閃而過的新聞，是別人眼裡的珍貴回憶，對於痛失親友的人心裡，對小鬼的追思遠遠不夠。