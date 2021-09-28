吳姍儒曬未婚夫帥照！甜蜜環抱放閃　網友猛誇「台版佐藤健」

31歲吳姍儒（Sandy）昨（27日）與老爸吳宗憲（憲哥）召開記者會，親口證實明年1月29日將完成終生大事，對象正是交往5年的設計師男友，晚間她在社群媒體發文分享心情，同時曝光和未婚夫的閃照，網友也親眼印證憲哥所說，Sandy的未來老公「是韓劇裡才會出現的人物」，而該張照片發布不到半天，按讚數飆破23萬。

Sandy表示，未婚夫「是圈外人、是室內設計師、也是我的best friend，我們會繼續努力互相陪伴學習，也繼續把自己活好」，附上的照片，未婚夫撐著頭，一手親暱地從背後環抱Sandy，俊俏臉蛋不輸男明星，小倆口外型、氣質相當登對。Sandy說，婚禮一切事項都還在籌備，強調自己雖然是舞台上的人，但本性其實非常低調，不想叨擾任何人，自嘲出道8年，面對媒體居然會不知所措。

對於離開演藝圈，Sandy再次澄清：「結婚是大事，也是生活中其中一件事，工作會持續發展，不只是沒有要隱退，而是更會enjoy。一切沒變；我的節目、我的書、我的品牌、我的podcast都還是會充滿我的色彩與繽紛。」

最後，Sandy不忘感謝粉絲：「謝謝你們，還是要繼續支持我喔！希望每一個讀完這篇的人都可以比我們更幸福！」網友紛紛留言：「老公好帥，你們真的很相配，恭喜」、「乍看之下好像佐藤健」、「真的是從韓劇走出來的人啊」、「能娶到妳的人，真的是太幸運了」、「郎才女貌，一定要幸福」！（編輯：楊穎軒）

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