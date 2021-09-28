鍾欣凌暗藏幸運物搶金鐘！老公當頭號粉絲　只叮嚀紅毯亮相一件事

49歲鍾欣凌以《我的婆婆怎麼那麼可愛》角逐第56屆金鐘獎最佳女主角，劇中鍾欣凌「跳級」挑戰婆婆一角，每天化妝頭髮都要上白膏，體重飆到94公斤，外形更具餅舖「頭家媽」的氣勢，鍾欣凌演完這部戲徹底打碎少女心，「以前是小少女，現在真的是歐巴桑，一直很燥熱，坐下來腿自然就開著通風、小腹放鬆，以前穿得住鋼圈內衣，現在沒辦法，穿哺乳型內衣，在家也不穿胸罩，反正老了就垂。」

鍾欣凌已有1座視后，1座迷你劇集視后，這次以喜劇廝殺孫淑媚、孫可芳等勁敵，鍾欣凌坦言：「喜劇更難拿捏，踩得不是很穩是真的，會有點忐忑。」但她大讚對手許傑輝貴為表演老師，拍戲還是沒有要放過自己，有一場抓姦黃姵嘉和楊銘威的戲，鍾欣凌和許傑輝從餅店到車上一路「鬥嘴鼓」，導演鄧安寧要2人對話節奏俐落，「妳丟球之後，輝哥丟回來很漂亮，有聽到那個脆度很開心，合作起來很爽快。」還有一場戲2人要跳交際舞，「輝哥說我可不可以從跨下把妳拉起來？輝哥已經表演這麼厲害，還肯這樣試。」

鍾欣凌和許傑輝劇中上演「老來伴」的黃昏之戀，鍾欣凌透露結婚11年的老公陳清河，和劇中暖男「火寮一哥」有一點可以媲美，「一哥是昭告世界說他愛我那種，我老公也是很直接說愛，他從不吝嗇說愛妳、給妳擁抱，現在他親女兒，女兒都說走開。」製作人陳慧玲也表示，《我的婆婆怎麼那麼可愛》官網一發布新消息，第一個按讚的就是鍾欣凌老公，向來不吝展現當老婆小粉絲的一面。

演活婆婆「蘇林彩香」，鍾欣凌表示自己為角色設定一些傳記，從一個麵攤女孩到嫁給餅店老公，一連生了5個小孩，鍾欣凌從不同年齡階段，揣摩這女人一生的故事，她說：「我覺得彩香對事業、感情是有魄力的人，我沒有她那麼有肩膀，倒是遇到這些小孩的予取予求，女生身上的韌性滿有趣的，雖然我現在也常常理智線斷裂，但是對小孩的包容慢慢變高。」

鍾欣凌雖然沒有特地為金鐘典禮減肥，但有比當初在拍《婆婆》的時候瘦了大概5公斤，因為當時梳化時間都很早，幾乎每天都吃2份早餐，目前體重有降到90公斤以下。提到對得獎的期望，鍾欣凌表示抱持平常心，但路過廟宇都會拜一下，典禮當天也會帶著一個帶有囍字的米香，這是當初在宜蘭拍攝時在一場民俗宗教儀式上獲得的，作為這次的幸運物。被問到老公會不會在意禮服尺度，鍾欣凌笑答：「他只希望我紅毯不要跌倒就好。」

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