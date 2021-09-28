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鍾欣凌暗藏幸運物搶金鐘！老公當頭號粉絲　只叮嚀紅毯亮相一件事

鍾欣凌▲鍾欣凌以《我的婆婆怎麼那麼可愛》角逐金鐘視后。（圖／記者陳明安攝）
文 : NOWnews羅凌筠

49歲鍾欣凌以《我的婆婆怎麼那麼可愛》角逐第56屆金鐘獎最佳女主角，劇中鍾欣凌「跳級」挑戰婆婆一角，每天化妝頭髮都要上白膏，體重飆到94公斤，外形更具餅舖「頭家媽」的氣勢，鍾欣凌演完這部戲徹底打碎少女心，「以前是小少女，現在真的是歐巴桑，一直很燥熱，坐下來腿自然就開著通風、小腹放鬆，以前穿得住鋼圈內衣，現在沒辦法，穿哺乳型內衣，在家也不穿胸罩，反正老了就垂。」

鍾欣凌
▲鍾欣凌的婆婆造型令人印象深刻。（圖／公視提供）

鍾欣凌已有1座視后，1座迷你劇集視后，這次以喜劇廝殺孫淑媚、孫可芳等勁敵，鍾欣凌坦言：「喜劇更難拿捏，踩得不是很穩是真的，會有點忐忑。」但她大讚對手許傑輝貴為表演老師，拍戲還是沒有要放過自己，有一場抓姦黃姵嘉和楊銘威的戲，鍾欣凌和許傑輝從餅店到車上一路「鬥嘴鼓」，導演鄧安寧要2人對話節奏俐落，「妳丟球之後，輝哥丟回來很漂亮，有聽到那個脆度很開心，合作起來很爽快。」還有一場戲2人要跳交際舞，「輝哥說我可不可以從跨下把妳拉起來？輝哥已經表演這麼厲害，還肯這樣試。」

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▲鍾欣凌（左）演技精湛，曾獲2座金鐘獎座肯定。（圖／公視提供）

鍾欣凌和許傑輝劇中上演「老來伴」的黃昏之戀，鍾欣凌透露結婚11年的老公陳清河，和劇中暖男「火寮一哥」有一點可以媲美，「一哥是昭告世界說他愛我那種，我老公也是很直接說愛，他從不吝嗇說愛妳、給妳擁抱，現在他親女兒，女兒都說走開。」製作人陳慧玲也表示，《我的婆婆怎麼那麼可愛》官網一發布新消息，第一個按讚的就是鍾欣凌老公，向來不吝展現當老婆小粉絲的一面。

演活婆婆「蘇林彩香」，鍾欣凌表示自己為角色設定一些傳記，從一個麵攤女孩到嫁給餅店老公，一連生了5個小孩，鍾欣凌從不同年齡階段，揣摩這女人一生的故事，她說：「我覺得彩香對事業、感情是有魄力的人，我沒有她那麼有肩膀，倒是遇到這些小孩的予取予求，女生身上的韌性滿有趣的，雖然我現在也常常理智線斷裂，但是對小孩的包容慢慢變高。

▲鍾欣凌將親自出席金鐘獎頒獎典禮。（圖／桂田文化藝術基金會提供）

鍾欣凌雖然沒有特地為金鐘典禮減肥，但有比當初在拍《婆婆》的時候瘦了大概5公斤，因為當時梳化時間都很早，幾乎每天都吃2份早餐，目前體重有降到90公斤以下。提到對得獎的期望，鍾欣凌表示抱持平常心，但路過廟宇都會拜一下，典禮當天也會帶著一個帶有囍字的米香，這是當初在宜蘭拍攝時在一場民俗宗教儀式上獲得的，作為這次的幸運物。被問到老公會不會在意禮服尺度，鍾欣凌笑答：「他只希望我紅毯不要跌倒就好。」

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Tags : 女主角婆婆少女心我的婆婆怎麼那麼可愛瘦身紅毯老公金鐘鍾欣凌陳清河