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買私人飛機代步！吳宗憲鬆口淡出螢光幕　赴陸經商「台灣是我的家」

吳宗憲▲吳宗憲（中）2018年以《綜藝玩很大》獲得金鐘主持人獎，原定將 主持棒交給小鬼（右），可惜未能如願。（圖／吳宗憲臉書）
文 : NOWnews侯家瑜

吳宗憲（憲哥）縱橫演藝圈超過30年，綜藝天王地位穩固，但虛歲已經60的他，傳出將退休到大陸從商，昨（27日）憲哥受訪親口證實，將會慢慢淡出螢光幕，手上3個節目也會另做安排，不過他向《NOWnews今日新聞》強調，到大陸只是去做生意，「台灣是我的家呀」，甚至說未來往返兩岸，會買台私人飛機代步。

▲憲哥日前歡度59歲生日，大女兒Sandy送上50萬電視當禮物。（圖／吳宗憲臉書）

憲哥目前手上有《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》、《小明星大跟班》3個節目的主持工作，近來卻謠傳他計畫隱退，移居大陸做生意，憲哥回應：「我會慢慢淡出，媒體圈我已經越來越不適應，每天面對很多記者。」透露本來今年要到對岸賣吸塵器，設在浦東的辦公室也蓋好1年多了，還沒去過，原因是尚未接種第二劑疫苗，加上要隔離20幾天，所以還在考慮過去的時機。

此外，憲哥也否認要去對岸發展，「台灣是我的家，我在中國大陸的生意也做得很好，但是，台灣（依舊）是我的家呀！」事實上，本月初，憲哥就針對到大陸定居作出澄清，否認要常住對岸，只是要到那做生意，未來可能會台灣、大陸兩邊跑，所以手上3檔節目的錄影時間勢必壓縮。（編輯：楊穎軒）

▲憲哥表示，未來如果疫情趨緩，兩地往返只需要7天，他就可以當空中飛人。（圖／NOWnews資料照）

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