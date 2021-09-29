汪小菲抵台與大S團聚！隔離期氣色紅潤甩婚變　網友紛讚：是個好老公

大S和汪小菲結婚11年，育有一對兒女，2人時常公開曬恩愛。沒想到今年6月初，夫妻倆為了疫苗、兩岸緊張關係撕破臉，還讓大S氣到放話已經在辦離婚手續。最後在婆婆張蘭和S媽的勸說下，大S和汪小菲才言歸於好。汪小菲昨（28）日在微博上傳一段影片，透露自己在台北的S Hotel隔離中。

大S因不習慣北京生活，長年帶著小孩住在台北，和汪小菲聚少離多，今年6月2人更是鬧婚變。汪小菲為了見到家人，在中秋節就悄悄抵達台北，在自家的S Hotel隔離，還要9天才能出關。汪小菲在影片中透露自己今年已經隔離4次，隨後被網友問到「大S有沒有為了見你隔離過？」汪小菲也坦言說：「沒有。」

雖然汪小菲獨自一人進行隔離，但他的房間看起來相當寬敞，裡面還有許多健身器材，汪小菲透露自己天天運動，且氣色看起來非常好，可見和大S的夫妻關係已經有所緩解，網友們見狀後也紛紛稱讚汪小菲真是一個好老公、好爸爸，願意為了家人多次來台隔離。

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