停工2年拚做人！林依晨懷孕保密到家　挺身為夫家破解6謠言

「零負評女神」林依晨今（29）日傳出懷孕消息，據悉預產期就在下個月，懷孕期間全程保密到家。事實上，林依晨與圈外人林于超結婚6年，為了順利懷孕，從拍完《小女花不棄》就停止接戲，專心做人，終於在今年成功懷上牛寶寶。

行事低調的林依晨婚後曾被瘋傳，一早就要向公婆請安，還要做早餐給公婆吃，再送公公出門工作，網友認為她嫁進豪門卑躬屈膝。林依晨為此罕見以「我不卑微，他也不渣」為題發文反擊：「若我是家裡唯一對外發言的管道，不發一語反而讓他們蒙受了不白之冤，那我就有必要說些什麼。」林依晨解釋，「記得我公公不是從事農漁業啊！到底這麼早起床要幹嘛？」並表示早餐都是婆婆做的。

甚至有傳言指出老公林于超帶嫩模回家，林依晨開玩笑說：「跟公婆同住是要怎麼帶嫩模回家？家裡勉強能稱得上嫩模的就只有我了。」而LA家的嫩模，也只有一隻「母黃金鼠」。

為了成功懷孕，她也放下她最愛的拍戲工作，專心調養身體備孕，她之前受訪曾表示，各種有科學根據的懷孕方式都試過了，或是民間相傳的好孕棉、金鏟子都收了不少，加上老公因為工作，夫妻倆長期分隔兩地，懷孕也只好順其自然。終於在結婚第6年，林依晨成功懷孕，經紀人也證實懷孕消息，且即將在下個月臨盆，終結她辛苦的求子之路。（編輯：薛羽彤）

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