入行20年首獲金鐘肯定！「國師」唐綺陽哽咽落淚：人生沒有白費

闖盪占星界超過20年的唐綺陽，在大家眼中是和藹可親、善解人意又具專業知識的「國師」，而感性、知性兼具的她，無論是星座運勢分析、談話性直播或是自己經營的Podcast，總能吸引許多觀眾點閱，近來更入圍金鐘獎，將與吳姍儒、炎亞綸以節目《36題愛上你》角逐「綜藝節目主持人獎」。唐綺陽日前接受《NOWnews今日新聞》訪問時談到，自己一路以來從節目上的固定星座專家，到陸續接下主持工作，現在更因出眾的表現獲得金鐘獎肯定，讓她不禁哽咽：「人生沒有白費。」至於「國師」的封號，唐綺陽坦承其實備感壓力，認為自己擔不起。

從得知入圍的那天，唐綺陽至今仍覺得不可思議：「凡事都有可能沒有人青睞，覺得不會入圍之類的，所以很驚喜，而且我竟然還掉了2滴眼淚。」她透露身邊有很多學弟妹都在演藝圈，看著大家不斷追尋明星夢，唯獨自己走上專家這條路，如今還能與其他主持強棒角逐金鐘獎，她語帶哽咽，感慨人生沒有白費，繞了一圈還是回到該去的地方：「沒想到走著走著，我又回到主持人的行列，然後現在還入圍金鐘獎主持人的獎項，我就覺得好像走了一條漫長的路，終於歸隊的感覺。」

談到與吳姍儒和炎亞綸合作，唐綺陽坦言一開始相當緊張：「因為他們2個是同年紀的，年輕又漂亮，我好怕在他們旁邊就被比下去，顯得格格不入。」不過因為製作人的一番話，才讓她下定決心勇於嘗試：「製作人一直告訴我，『這個團體非常需要妳』，我說你要不要找一個跟他們年紀差不多的，3個小孩子在那邊玩，但他說我加進來會有很不一樣的化學反應。」笑虧自己年紀雖大，但也很幸運還能站在舞台上：「跟年輕一輩站在一起，就是好像沒有被時代淘汰。」

現在人稱「國師」的唐綺陽謙虛表示：「我擔不起啊，我覺得這個責任太重了，我只能解釋成『國民占星師』，因為其實我並沒有服務政府，是服務大眾，然後當大家焦慮的時候，我就出現一下講講話，講一下星象，讓大家知道時事的趨勢，這就是我能夠做的。」坦言以專家身分出現的時，就希望能獲得尊重和肯定。

唐綺陽從戲劇系畢業後，起初從事配音工作，不過對星象研究仍抱有強烈熱忱的她，決定改行當占星家，便從2002年就開始發行年度星座運勢書，原本以藝名「唐立淇」用闖江湖，直到2017年才正式改名為現在的「唐綺陽」。而在占星領域已長達20多個年頭的唐綺陽，無論是節目上的星盤分析、臉書的直播餐桌、YouTube 頻道的每周和每月星座運勢，或是到近幾年的「唐陽雞酒屋」Podcast節目，她流利的口才、專業的解析令人佩服，再搭配她時而幽默風趣，時而溫暖療癒的談話內容，吸引不少粉絲追捧。

每當公布各星座愛情運勢或是性格解析，唐綺陽就會收到不少為情所困的粉絲，傳訊息和她訴苦，而自己也會試圖替大家解惑，不過唐綺陽坦言，比起當「心靈雞湯」，會比較想當陪伴者：「希望讓大家覺得，人生不是那麼多的痛苦，是有希望的，因為我滿正能量的，認為努力就一定會有收穫，所以也想把這樣的信念，傳遞給願意相信人生充滿希望的人。」

聽過這麼多人的感情困擾後，唐綺陽被問到是否想嘗試主持兩性相關節目，她笑說對兩性比較悲觀：「如果有人想分手，我通常都勸他趕快分手，我不勸合的，因為會覺得關係有問題，不就表示這個問題太大了嗎？」還自嘲欠缺戀愛經驗值：「我沒有什麼資格分析，我只能用專業給建議。」表示對每個人的職場運比較感興趣，而自己也在工作上獲得比較多成就感：「你會發現，我在講運勢時非常著重工作，愛情運是不得不提，我在愛情方面遇到許多挫折，但我不喜歡挫折。」

對唐綺陽而言，自媒體的興起是她在演藝之路上，一個嶄新的里程碑：「以前的我或許是別人口中的我，例如記者跟我聊過天，他覺得唐老師是一個犀利的人，我就是犀利的人，你就會被貼標籤，但是自從有了自媒體以後，我就能直接跟大眾對話。」表示能與粉絲、網友直接互動、連結，讓她更能展現自己最真實的一面。

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