被爆吸毒「助性」？江俊翰出櫃拿驗毒單自清　反擊恐怖情人害自殘

49歲江俊翰遭網友爆料吸毒助「性」、在交友軟體約多人運動，今（29）日他出櫃：「是，我是一名同志，我是GAY。身為同志我沒有錯。」他承認該名網友是前男友，對方威脅敢分手就要捏造不實爆料毀了他，兩人交往1年期間，江俊翰飽受對方「恐怖情人」行徑騷擾，因此憂鬱加重、崩潰自殘，7月住進醫院治療近半個月。

江俊翰2次涉毒事業陷入低潮，在IG認識了前男友「P先生」，去年4月交往進入同居關係，江俊翰說：「他突然很容易起疑心，比如我整理居家環境，他會懷疑我趁他不在約人回家，或是我打個盹，他也會懷疑我為何那麼累，甚至對於我跟粉絲的互動，他都認為有曖昧，以致我們會因他莫須有的指控而吵架，各種栽贓、污衊或無中生有的指控，都讓我們的關係破裂，甚至我曾在忍無可忍的狀況下，拿刀傷害自己，我左手背的刀傷，就是這樣而來的，我只希望他停止這一切不理性的行為。」

因為前男友沒辦法接受分手，江俊翰受到恐嚇：「威脅我說他過去交往過的人，分手絕對都不會有好下場，如果我真的敢這麼做，他第一件事就是向媒體爆料我是同志，他很清楚我是一個公眾人物，只要他這麼做就可以輕鬆毀掉我，他不惜毀謗我還吸毒，甚至引誘他吸，我因為害怕同志身分曝光，還有因為過去的事件而失去演藝工作，就活在這種家暴、分手暴力陰影之中。」

今年7月江俊翰因為前男友的懷疑而起爭執，持刀自殘，受傷的除了他，還有他的媽媽，「媽媽為了保護我要搶我手上的刀而受傷，媽媽受傷是我不孝，我非常自責。」江俊翰崩潰住院，也決定離開前男友：「他在FB跟IG上的發文內容，對我的各種指控，都是不實在的，是分手暴力的一部分，我看到他所寫的那些不實指控，心裡只有痛還是痛，面對以同志身分來威脅我的人生，我必須挺直腰桿說，身為同志我沒有錯。所以，我要跟P先生說，你對我的傷害如你所願已經造成，請適可而止，真的沒有必要為了不願意接受分手的事實意氣用事，而說這些不是事實的話。」

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載